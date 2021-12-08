Прощай, пармезан: что означают «контрсанкции» для простых белорусов 11 8.12.2021, 15:06

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На освободившееся место на полках магазинов придет Россия?

Режим в Беларуси ответил на ограничительные меры Запада запретом на ввоз целого списка продовольствия. В него попали итальянские и французские сыры, польские яблоки, испанский хамон и многое другое. Но в запрете на импорт из «недружественных» стран есть оговорки.

Вместе с академическим директором BEROC (Киев) экономистом Катериной Борнуковой сайт zerkalo.io разбирался, как будут работать продуктовые санкции Минска против Запада и как они отразятся на белорусах.

Напомните, что там за контрсанкции

Белорусские власти обещали ответить на западные санкции «асимметричными» и «симметричными» адекватными мерами.

7 декабря решение нашли — Совмин принял постановление, которое с 1 января 2022 года вводит запрет на импорт целого ряда продуктовых товаров. Среди них мясо, колбасы, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, кондитерские изделия.

Эмбарго касается государств, которые «реализуют дискриминационную политику и осуществляют недружественные действия в отношении нашей страны»: членов ЕС, США, Канады, Великобритании, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.

Почему под ограничения попали именно продовольственные товары?

Мы не знаем — власти этого не объяснили. Но по данным МАРТ, запрет коснется товаров, которые можно полностью заместить отечественными или ввозимыми из «дружественных стран».

— Скорее всего, к выбору товаров, которые войдут в список, подходили достаточно благоразумно, чтобы в процессе отстрелить себе поменьше ног. Например, по рыбе и морепродуктам, которые не попали под запрет, очевидно, что Беларусь ничего, кроме карпов, произвести сама не может. Более того, в стране куча производств, которые занимаются переработкой рыбы и затем генерацией экспортной выручки, — комментирует экономист Катерина Борнукова.

Действительно, продукты — это та категория, в которой у Беларуси больше шансов найти отечественные аналоги. Проще ввести запрет на импортную молочку и мясо, которым белорусы легче найдут альтернативу, чем запретить, например, всю импортную технику, которая в стране не производится, или комплектующие, критически важные для отечественной промышленности.

Значит, все эти продукты пропадут из магазинов?

В постановлении указано, что запрет не коснется товаров, импортированных до начала действия ограничений, а также детского питания. Ввезти продукты, произведенные в «недружественных странах», для личного пользования будет можно.

В документе также прописано введение квот на попавшую под запрет продукцию. Это означает, что она все же будет поступать на белорусский рынок, но, очевидно, в меньшем объеме.

— Видно, что выбирались те позиции, которые не являются критическим импортом. Например, более 90% свинины, которая продается на внутреннем рынке, произведена отечественными компаниями. Запрет на многие товары коснется, скорей, людей с высоким достатком, которые покупали премиальные продукты. Поскольку к ним у нас особое отношение, то в этом случае как раз «буржуйчики» и пострадают. А большинства людей это может и не коснуться, — комментирует эксперт.

Наиболее ощутимо эмбарго будет в отношении фруктов и овощей, которых из западных стран Беларусь импортирует достаточно много. Но эксперт считает, что товары из списка не пропадут полностью из магазинов. Во-первых, в последний месяц поставщики могут запастись продукцией на какое-то время вперед, во-вторых, некоторым компаниям и в некоторых объемах ввозить «санкционку» все же разрешат. В третьих, место исчезнувших фруктов и овощей могут занять украинские, турецкие и российские производители и поставщики, а более экзотические фрукты, скорей всего, будут завозить из более далеких стран.

Хорошо, товары полностью не пропадут. Но что будет с их ценами?

На ценах принятые меры точно отразятся, причем не в лучшую сторону. В Беларуси и без того высокая инфляция, продукты дорожают достаточно быстрыми темпами, а новые ограничения создадут дополнительное давление на цены.

— Для примера возьмем фрукты и овощи. Санкции накладываются на товары, которые были более привлекательными для потребителя. Значит, вместо этого на рынок поступит менее выгодные по соотношению цены и качества. Тут очень показательно, что министр антимонопольного регулирования и торговли сразу стал говорить, что это не скажется на ценах, ведь очевидно, что отразится и на качестве, и на ценах, в первую очередь по фруктам и овощам, — комментирует Катерина Борнукова.

Эксперт приводит в пример контрсанкции, которые вводила Москва в 2014 году после того, как западные страны приняли ряд ограничений после украинско-российского конфликта. По ее словам, исследования показали, что эта мера отразилась в первую очередь на кошельках простых россиян, потому что продукты стали дороже.

Кстати, в постановлении Совмина прописано, что Минсельхозпрод и МАРТ, а также «Белгоспищепром» должны будут обеспечить соблюдение установленного параметра индекса потребительских цен.

Как будут работать квоты?

Квоты прописали для «обеспечения сбалансированности на потребительском рынке». Они будут вводиться отдельно для реализации продукции и для переработки. Устанавливать и распределять квоты на ввоз продукции из «черного списка» будут Минсельхозпрод и МАРТ.

— Скорее всего, рыночное регулирование будет закрывать потребности госпредприятий [в первую очередь на переработку], но о том, чего хочет конечный потребитель, вряд ли будет эффективно узнавать и реагировать. Надо понимать: чтобы получить квоты, скорее всего, надо будет иметь какой-то административный ресурс, — предполагает экономист. — Тут речь идет не о том, что таким образом восполнятся все пробелы на рынке, а о том, что кому-то будут давать возможность зарабатывать.

Скорее всего, власти постараются сделать так, чтобы в магазинах не исчезали полностью наиболее востребованные или важные товары. Насколько такое регулирование будет полезным, можно судить по опыту административного вмешательства государства в экономику. Эксперты обычно подчеркивают, что ручное регулирование экономики обычно не бывает эффективным.

— Можно посмотреть на борьбу МАРТ с ростом цен — они занимаются подъемом солнца вручную. То есть вместо рыночного движения происходит вот что: после сообщений в СМИ о том, что стали пропадать какие-то продукты, или когда в МАРТ заметили, что из-за сдерживания цен каких-то товаров в магазинах становится мало, они разрешают повысить цены. Что в этом эффективного, непонятно, — комментирует Катерина Борнукова.

А по ЕС и США эти ограничения сильно ударят?

По словам министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, за 9 месяцев импортировано более чем на 2 млрд долларов продовольствия. «Порядка четверти товаров войдут в этот перечень», — утверждает глава МАРТ. Однако отметим, что из высказывания чиновника не совсем понятно, идет ли речь только о товарах из «недружественных стран» или же вообще всех, но попадающих под санкционные категории.

Можно провести параллели с контрсанкциями, которые вводила Россия. Но разница в плане влияния на страны, против которых действую ограничения, будет кардинально отличаться, отмечает экономист. Если российский рынок с более чем 150 млн потребителей действительно был значимым для ЕС, то в Беларуси их менее 9,5 млн.

То есть принятые меры могут сказаться на конкретных компаниях Запада, которые продают эти товары в Беларусь, но они не будут чувствительными для экономик «недружественных стран» в целом.

На освободившееся место на полках магазинов придет Россия?

Скорее всего, не только она.

Так как больше всего будет заметно ограничение на фруктах и овощах, большинство из которых не растут ни в Беларуси, ни в России (в меньшей степени), то импортерам придется искать поставщиков из других стран.

— Хотя за счет политики импортозамещения, которая в эти годы проводится в России, может, условно говоря, польские яблоки частично заместить. Но кроме России по овощам и фруктам альтернативой могут быть опять же Украина, Турция и те же североафриканские страны. Поэтому не думаю, что этот шаг приведет к увеличению зависимости от России, — комментирует эксперт.

Что касается реэкспорта санкционных товаров «недружественных стран» из России, то и здесь все сложно. Важно помнить, что многие западные продукты там запрещены — из-за продовольственного эмбарго, введенного Москвой в 2014 году. Поэтому ждать белорусских магазинах российского, но испанского хамона не стоит.

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