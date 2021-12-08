Белорусы, застрявшие в Намибии, вернулись домой 4 8.12.2021, 21:18

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Не без приключений.

Молодая пара отправилась в путешествие в экзотическую Намибию и застряла там из-за не менее экзотического омикрона. Появление нового штамма коронавируса вызвал отмену многих рейсов из Южной Африки, на самолет до Москвы белорусов не допустили: Россия принимала только своих. Пришлось задержаться на несколько дней, а в Минск добираться в общей сложности 44 часа с пересадками в Аддис-Абебе и Стамбуле, пишет onliner.by.

В Минске сегодня все –15 мороза. Это очень холодно, когда прилетаешь из Африки. Макс и Даша нацепили на себя все подряд, чтобы не замерзнуть уже в аэропорту.

— Как погодка?

— В шоке от мороза! Когда улетали — две с половиной недели назад — в Минске было 10 тепла, — делятся первыми впечатлениями путешественники.

Белорусы, напомним, по плану должны были прилететь в Минск четыре дня назад. Но не случилось: в Намибии их не посадили на рейс до Москвы в связи с новыми ограничениями (из Южной Африки в Россию впускали только граждан России). Пришлось выкинуть в мусорку результаты ПЦР-тестов, за сдачу которых было уплачено $200, и терпеливо ждать, пока любезные менеджеры Ethiopian Airlines найдут хоть какой-нибудь вариант долететь до Беларуси.

— Ближайший рейс был в понедельник — в Аддис-Абебу (там пересадка 18 часов), затем рейс в Стамбул (пересадка 10 часов), и в 11 утра в среду мы должны были оказаться в Минске. Всего перелет составил бы 44 часа, но это был единственный вариант для нас, — говорил Максим.

На три дня паре пришлось задержаться в солнечной Намибии. Доплата за разницу цен в билетах составила $900 за двоих до Минска. Причем цена росла каждый час на $100.

— Как провели это время?

— Все было спокойно: гуляли по столице, общались с местными, загорали и купались в отеле. Многие белорусы в Африке откликнулись на предыдущую публикацию: нам предлагали помощь и жилье — спасибо им огромное! — рассказал Максим.

— Даже посол Беларуси в ЮАР связался с нами и уточнил, все ли в порядке.

К сожалению или к счастью, других соотечественников в Намибии мы так и не нашли.

— Перелет, наверное, был рекордно долгим?

— Cкажу так: по перелетам в этом году гештальт закрыт. Мне кажется, я могу пройти security check в аэропорту уже c закрытыми глазами, за перелет мы это делали не менее восьми раз. Летели следующим образом: Виндхук (Ethiopian Airlines) — Аддис-Абеба (Ethiopian Airlines) — Стамбул (Turkish Airlines) — Минск. Багаж зарегистрировали сразу до Минска, но я немного переживал, доедет ли он с таким количеством пересадок, так как предыдущий опыт был разный.

Пересадка в Аддис-Абебе составила 18 часов. Вежливые работники Ethiopian Airlines посоветовали обратиться по поводу ваучеров в отель. Мы получили ваучер, и водитель отвез нас из аэропорта в отель. Там был шведский стол и даже спортивный зал. После выселения я даже не поверил, что все это входило в стоимость билета и нам не пришлось ничего доплачивать. Кстати, при такой пересадке не нужно было оформлять визу, которая белорусам требуется по приезде в Эфиопию.

— Как вам Эфиопия?

— Перед вылетом в Аддис-Абебу посмотрели выпуск семилетней давности популярного трэвел-шоу. Что сказать: убедились, что за 7 лет особо ничего не поменялось. Кругом «жигули-копейки», много нищих и попрошаек.

Мы вышли погулять в город и за час прогулки, в отличие от Намибии, не увидели ни одного человека со светлым цветом кожи. Некоторые эфиопы были очень приветливы и даже вставали из-за обеденного стола, чтобы поприветствовать нас. Это было немного нелепо.

Но один местный проявил агрессивность и яростно кричал нам, чтобы мы возвращались в свою Америку и не трогали Эфиопию. Мы улыбнулись и пошли дальше.

— В Стамбуле удалось отдохнуть?

— Перелет в Стамбул был очень долгий, плюс ночная пересадка. Там уже халявы не было: пришлось отдать 100 долларов за номер в отеле с трансфером. Решили не экономить, чтобы выспаться и не мучиться ночью на полу в аэропорту. В итоге спустя 44 часа после вылета мы относительно свежие благополучно прибыли в Минск. И багаж вместе с нами.

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