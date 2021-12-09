Александр Невзоров: Распухший, как недельный утопленник, Лукашенко вещает под действием хлорпромазина 16 9.12.2021, 8:36

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«Поток сознания» диктатора напоминает лабиринт ужасов в провинциальном диснейленде.

Известный российский публицист Александр Невзоров прокомментировал в своей авторской программе «Наповал» неадекватные заявления диктатора Лукашенко:

— Существенно распухший, как недельный утопленник, Лукашенко ознакомил человечество со своими взглядами на жизнь. Большое интервью дал.

Беседа с ним напоминает лабиринт ужасов в провинциальном диснейленде. Из-за каждого угла с хохотом выскакивают грубо гримированные маньяки с окровавленной бензопилой. Из дыр в полу вращает глазиками крыса мутант, а вампирша мочится серной кислотой на лицо старого водяного. Вот так «богат» и «парадоксален» внутренний мир Александра Григорьевича…

А потом вдруг вспомнил, взял и вломил всем, кто помог организовать ему свинство на границе с Польшей. Но хорошо, что Александр Григорьевич перестал стыдиться собственного безумия, а начал им кокетничать.

Я подозреваю, что он все-таки заключил рекламный контракт с фармакологическими концернами и через пару недель порадует новым интервью. Чтобы мир мог сравнить его речь до приема нового производного хлорпромазина и после приема. Кстати может быть после приема хлорпромазина, он все-таки перестанет называть себя президентом Беларуси.

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