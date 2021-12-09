В подземелье майя нашли сакральные древние артефакты 9.12.2021, 9:40

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Изначально в пещеру археологи спускались для того, чтобы провести спасательные работы.

Специалисты из Национального института антропологии и истории (INAH) исследовали очень глубокую пещеру Чемуил, которая располагается в муниципалитете Кинтана-Роо на территории Мексики. Им удалось обнаружить достаточно большое количество весьма редких артефактов, принадлежащих майя. Стоит отметить, что данное место считалось священным для народа майя. Отчет о находках был опубликован на официальном сайте.

Эксперты отмечают, что пещеры в древней цивилизации считались входом в подземный мир. В качестве сакральных мест применялись не только пещеры природного типа, но и сделанные человеческими руками подземелья. Изучаемое место имеет при этом вполне естественное происхождение.

Изначально в пещеру археологи спускались для того, чтобы провести спасательные работы. Затем они обнаружили древние артефакты, которые датируются примерно 1200-1550 годом до нашей эры.

Первый предмет – это монохромный сосуд, сделанный по типу «Навула». Он имеет несколько повреждений. Второй предмет представляет собой горшок шаровидной формы, который не уцелел к нашим дням и распался на куски. Еще один артефакт – это чаша, для установки которой требовалась специальная тренога.

Чаша была перевернута дном к верху и придавлена несколькими камнями. Подобное указывает на то, что это жертвенное подношение для богов. Специалисты отмечают, что одна находка представляет собой дар богам, а сосуды использовались для того, чтобы собирать воду, стекающую со сталактитов.

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