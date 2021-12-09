Импортеры вина предупредили о его подорожании 3 9.12.2021, 11:28

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Плохой урожай не единственная причина повышения цен.

Из-за плохого урожая винограда, прежде всего в Италии и Франции, а также возросших издержек на производство и логистику виноделы намерены увеличить закупочные цены на 20–25%. Импортеры рассчитывают нивелировать рост до 10–15%, сообщает rbc.ru.

Крупные импортеры вина и розничные сети в рамках закупочных переговоров на будущий год получили уведомления от поставщиков о возросшей стоимости продукции.

В частности, производители вин из Долины Луары, Шампани, Бургундии и Гаскони (Франция), Трентино — Альто Адидже (Италия), Нового Света и других винодельческих регионов предлагают свою продукцию в среднем дороже на 20–25% в евро и долларах, рассказал РБК Александр Липилин, исполнительный директор дистрибьютора алкоголя Fort. Минимальное повышение стоимости в евро, о котором просят практически все поставщики, в том числе итальянские и французские, составляет 10%, уточняет представитель виноторговой компании MBG Wine. Не называя динамики роста стоимости, об ожидаемом увеличении отпускных цен со стороны контрагентов сообщил и исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян.

Получение уведомлений о грядущем подорожании вина подтвердили также в других сетях.

Почему импортное вино подорожает

Из-за «критически плохой урожайности» рост цен на сырье в ряде винодельческих регионов составляет до 20%, приводит данные в своем письме клиентам один из импортеров винной продукции. В особенности пострадали регионы Франции (Шампань, Бургундия), Италии (Фриули, Венето), Новой Зеландии (Марлборо). В некоторых регионах предложение винограда снизилось на 20–30%, говорится в письме, с которым ознакомился РБК.

В 2021 году мировой объем производства вина снизится на 4%, до 247,1–253,5 млн гектолитров, оценивала этой осенью Международная организация по виноградарству и виноделию. В сравнении со средними значениями производства за последние 20 лет падение составит 7%. Объем производства вина в 2021 году можно считать крайне низким, он приблизится к исторически низкому уровню, отмеченному четыре года назад, констатировали эксперты организации. В 2017 году во всем мире были произведены 248 млн гектолитров вина.

Наибольшее снижение производства, как ожидают эксперты, будет в странах Европы — год к году оно составит 13%, до 145 млн гектолитров (без учета выпуска соков и сусла). Виноградарей подвели плохие погодные условия, которые затронули и три крупнейших винодельческих страны — Италию, Испанию и Францию: на них приходится 45% мирового производства вина.

Из-за заморозков поздней весной пострадали урожаи в Новой Зеландии, там объем произведенного вина в 2021 году снизится на 19%, до 2,7 млн гектолитров. Новая Зеландия стала единственной страной Южного полушария, снизившей производство.

Где производство вина вырастет

Среди крупных стран — производителей вина в ЕС урожай, превышающий показатели 2020 года, показывают Германия (+4%), Португалия (+1%), Румыния (+37%) и Венгрия (+6%).

В США, по предварительной оценке, производство вина в 2021 году составит 24,1 млн гектолитров, что выше на 6% показателя 2020 года, когда на западе страны бушевали сильнейшие пожары. Тем не менее из-за летней засухи в некоторых винодельческих регионах США объемы текущего года ниже на 3% среднего пятилетнего уровня производства.

Плохой урожай не единственная причина повышения стоимости вина, о которой заявляют поставщики. Они ссылаются на рост стоимости комплектующих материалов. Цены на пробку, капсулы, винтовые колпачки выросли до 60%, на этикетки — на уровне 50%, стеклотару — до 20%, упаковку (короба и разделители) — до 80%, перечисляют в сети «Верный».

Как реагируют импортеры и ретейлеры

Рост закупочных цен, предложенный поставщиками, составляет от 3 до 20%, пока сеть не приняла повышения стоимости, уточняют в «Верном». По мнению ретейлера, поставщики пытаются использовать в свою пользу кратковременную конъюнктуру рынка — повышенный спрос на алкоголь в период новогодних каникул. Не все компании-контрагенты сформировали новый прайс, уведомления о повышении цен рассматриваются в индивидуальном порядке, с поставщиками ведутся переговоры для избежания резких ценовых скачков, заверил представитель «Ленты».

Импортеры также пока находятся в переговорном процессе. «При таком повышении стоимости вино на полки попадает уже в другую, более высокую категорию, что существенно сокращает объем продаж. И мы говорим поставщикам, что в таком случае закупим, например, не 25 тыс. бутылок, а всего 15 тыс. Таким образом, в переговорах постепенно приходим к взаимоприемлемой цене», — рассказывает Липилин. По его прогнозу, повышение стоимости продукции к весне 2022 года составит не более 10–12%. По словам Хачатуряна, компания возьмет на себя часть увеличения себестоимости продукции, чтобы минимизировать его влияние на конечные цены. Рост отпускных цен на импортную продукцию для партнеров компании составит не более 5–10%. MBG также планирует сдерживать рост цен.

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