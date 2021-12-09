Глава МИД Литвы заявил, что готов уйти в отставку, если сотрудничество с «Беларуськалием» продолжится

Глава МИД Литвы заявил, что готов уйти в отставку, если сотрудничество с «Беларуськалием» продолжится2
- 9.12.2021, 13:54
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Габриэлюс Ландсбергис ждет решения премьер-министра.
Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявляет, что готов уйти в отставку если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений "Беларуськалий" внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу 8 декабря, сообщает Delfi.
"Сегодня я сказал премьер-министру, на самом деле, вчера вечером, что я готов уйти в отставку, и я жду решения премьер-министра", - сказал Ландсберг журналистам в Сейме в четверг. "Я понимаю, какой репутационный ущерб нанесен Литве", - отметил глава литовской дипломатии.
Напомним, 8 декабря вступили в силу санкции США против "Беларуськалия".