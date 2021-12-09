Глава МИД Литвы заявил, что готов уйти в отставку, если сотрудничество с «Беларуськалием» продолжится 2 9.12.2021, 13:54

8,056

Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис ждет решения премьер-министра.

Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявляет, что готов уйти в отставку если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений "Беларуськалий" внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу 8 декабря, сообщает Delfi.

"Сегодня я сказал премьер-министру, на самом деле, вчера вечером, что я готов уйти в отставку, и я жду решения премьер-министра", - сказал Ландсберг журналистам в Сейме в четверг. "Я понимаю, какой репутационный ущерб нанесен Литве", - отметил глава литовской дипломатии.

Напомним, 8 декабря вступили в силу санкции США против "Беларуськалия".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».