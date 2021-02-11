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Планета загадок: в атмосфере Марса обнаружили новый газ

  • 11.02.2021, 10:51
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Планета загадок: в атмосфере Марса обнаружили новый газ

Астрономы зафиксировали необычную химическую реакцию.

Орбитальный аппарат ExoMars обнаружил на Марсе следы хлористого водорода, газа, который состоит из атома водорода и атома хлора, сообщает nv.ua.

Ученые полагают, что образование этого газа связано с пылевыми бурями на планете.

«Мы впервые обнаружили хлористый водород на Марсе. Это первое обнаружение галогенового газа в атмосфере Марса, и оно представляет собой новый химический цикл, который необходимо понять», — сказал физик Кевин Олсен из Оксфордского университета в Великобритании.

Ученые внимательно следят за газами, содержащими хлор, в атмосфере Марса, поскольку они могут подтвердить, что планета вулканически активна. Однако, если хлористый водород был произведен в результате вулканической активности, он фиксировался бы только в определенных областях и должен сопровождаться другими вулканическими газами.

Хлороводород, обнаруженный ExoMars, фиксировался как в северном, так и в южном полушариях Марса во время пыльной бури, и отсутствие других вулканических газов было явным. Это говорит о том, что газ производился каким-то другим способом.

К счастью, у нас на Земле есть аналогичные процессы, которые могут помочь нам понять, что это могло быть.

Это процесс, состоящий из нескольких этапов и требующий нескольких ключевых ингредиентов. Во-первых, вам нужен хлорид натрия (это обычная соль), оставшийся от процессов испарения. На Марсе этого много, считается, что это остатки древних соленых озер. Когда пыльная буря поднимает поверхность, хлорид натрия выбрасывается в атмосферу.

Еще есть марсианские полярные ледяные шапки, которые при нагревании летом тают. Когда образующийся водяной пар смешивается с солью, в результате реакции выделяется хлор, который затем вступает в реакцию с образованием хлористого водорода.

«Водяной пар необходим для освобождения хлора, и вам нужны побочные продукты воды — водород — для образования хлористого водорода. Вода имеет решающее значение в этой химии», — сказал Олсен.

«Мы также наблюдаем корреляцию с пылью: мы видим больше хлористого водорода, когда пылевых бурь становится больше, процесс связан с сезонным нагревом южного полушария», отметили ученые.

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