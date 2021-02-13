Белорусы устроили забег за валютой 1 13.02.2021, 13:02

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Отток денег с депозитов лишил банки возможности финансировать «зомби-экономику».

Нацбанк Беларуси опубликовал доклады подчиненных Павла Каллаура — зампредов правления Сергея и Дмитрия Калечицев, пишут banki24.by.

Сергей Калечиц отметил «относительное равновесие» на валютном рынке. Непонятно, правда, с чем он сравнивал. Если с жарким августом, то да, есть улучшение. Если же смотреть на декабрь, то белорусы опять устроили забег за валютой.

Переход к режиму таргетирования инфляции отложен на неопределенный срок «по целому ряду объективных причин».

Мы можем уточнить за Калечица: главная объективная причина — это сохранение директивного кредитования аж до 2023 года. Невозможно нормально влиять на инфляцию, когда у тебя под боком вливают деньги в предприятия-зомби.

Бан постоянно доступных инструментов выдачи ликвидности будет продолжен. По сути они превратились для банков в постоянно недоступные. Можно долго гадать почему это происходит, но диспаритет ставок на депозитном и кредитном рынках красноречиво намекает: если отпустить вожжи, то будет хуже, намного хуже.

Нацбанк похвалился, что не допустил «чрезмерного обесценения белорусского рубля». Правда, на это дело ушло без малого 1 млрд USD в марте и около 1,3 млрд USD в августе.

ЗВР пришлось растратить в первую очередь ради спасения тех самых зомби-компаний. Иначе из зомби они быстро превратились бы в настоящие трупы.

В прошлом году погасили 3,9 млрд USD валютных долгов, в этом нужно отдать 3,3 млрд USD. Всех денег в бюджете на это уже нет, а внешние кредиторы отрицательно машут головой в ответ на просьбы о новых займах. Поэтому будем тратить резервы — к концу года останется всего 6 млрд USD.

Маржа банков сократилась до минимума за 13 лет. Даже во время кризисов 2009 г., 2011 г. и 2014—2016 гг. было лучше. Но Нацбанк считает это неплохим результатом, так как поддержку получил реальный сектор: читай госпредприятия.

Властям срочно нужен возврат денег населения назад на депозиты. Причина такова: выведенные белорусами деньги были вынуждены компенсировать банкам НБРБ и Минфин.

Прирост кредитования предприятий оказался рекордным за пятилетку. За 2020 год банки влили в компании еще 24,4% сверху. Учитывая разбухшее в 3 раза нерыночное кредитование, эффективность таких займов под большим вопросом.

Дмитрий Калечиц поделился любопытной статистикой. Если в 4 квартале 2019 года никто из акционеров банков не рассматривал страновой риск ведения бизнеса в Беларуси как важный, то в 4 квартале 2020 года таких акционеров было уже 3.

Чиновники на пальцах объяснили, почему показатель проблемных активов по методике Нацбанка слабо связан с реальностью. В 2020 году было введено столько нормативных послаблений по кредитам, что сравнивать уровни 2019-го и 2020-го — это как на выбор копать лопатой целину или грядку трактором около дачи.

Дмитрия Калечица насторожил рост соотношения кредитов и депозитов в пользу первых. В последний раз столь бурный рост наблюдался в 2013—2014 гг. Чем все в итоге закончилось, известно каждому белорусу.

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