Названы лучшие дешевые авто, которые могут служить вечно

Названы лучшие дешевые авто, которые могут служить вечно9
- 14.02.2021, 9:04
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Эти модели поражают своим качеством.
Надежность - главное качество любого автомобиля, а если оно сочетается еще и с доступной ценой, то это вообще мечта любого владельца. Какие же модели отличаются надежностью, но при этом сэкономят семейный бюджет.
Об этом пишет Obozrevatel.
Toyota Yaris
У этого автомобиля максимальное количество положительных отзывов. При бережном обращении и своевременном техническом обслуживание машина прослужит максимально долго.
Volkswagen Polo
Надежный и качественный немецкий автомобиль с безупречной репутацией. Очень надежен и крайне редко ломается.
Skoda Fabia
Еще один хэтчбек, который хорошо знают и любят на украинском рынке. Это чешский автомобиль, который хвалят практически все бывшие и нынешние владельцы.
Seat Altea
Не классический минивэн, и таких больше не производят. Однако он может похвастаться классным дизайном и надежностью. Его называют очень практичным автомобилем, которые не доставляет много хлопот своему хозяину.
Mazda 2
Городской японский хэтчбек новый, считался довольно дорогим авто. Но, на вторичном рынке цена на него упала, потому что концерн выпустил за это время множество новинок.
Mazda 3
Такой же надежный, как и предыдущая модель, но более габаритный, для тех, кто любит машины побольше.
Honda Jazz
Один из самых надежных японских автомобиле. Он достаточно компактный, экономно расходует топливо, но при этом достаточно вместительный.