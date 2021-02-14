Названы лучшие дешевые авто, которые могут служить вечно 9 14.02.2021, 9:04

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Эти модели поражают своим качеством.

Надежность - главное качество любого автомобиля, а если оно сочетается еще и с доступной ценой, то это вообще мечта любого владельца. Какие же модели отличаются надежностью, но при этом сэкономят семейный бюджет.

Об этом пишет Obozrevatel.

Toyota Yaris

У этого автомобиля максимальное количество положительных отзывов. При бережном обращении и своевременном техническом обслуживание машина прослужит максимально долго.

Volkswagen Polo

Надежный и качественный немецкий автомобиль с безупречной репутацией. Очень надежен и крайне редко ломается.

Skoda Fabia

Еще один хэтчбек, который хорошо знают и любят на украинском рынке. Это чешский автомобиль, который хвалят практически все бывшие и нынешние владельцы.

Seat Altea

Не классический минивэн, и таких больше не производят. Однако он может похвастаться классным дизайном и надежностью. Его называют очень практичным автомобилем, которые не доставляет много хлопот своему хозяину.

Mazda 2

Городской японский хэтчбек новый, считался довольно дорогим авто. Но, на вторичном рынке цена на него упала, потому что концерн выпустил за это время множество новинок.

Mazda 3

Такой же надежный, как и предыдущая модель, но более габаритный, для тех, кто любит машины побольше.

Honda Jazz

Один из самых надежных японских автомобиле. Он достаточно компактный, экономно расходует топливо, но при этом достаточно вместительный.

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