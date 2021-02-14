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The Telegraph: В Британии разрабатывают универсальные вакцины против всех штаммов коронавируса

  • 14.02.2021, 14:46
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The Telegraph: В Британии разрабатывают универсальные вакцины против всех штаммов коронавируса

Она может быть доступна в течение года.

В Великобритании сразу две команды ученых ведут работу над вакцинами, применение которых позволяет иммунной системе организма распознавать не шиповидный белок коронавируса, структура которого сильнее всего подвержена мутациям, а белки из центральной части SARS-CoV-2, сообщает "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на The Telegraph.

Последние видоизменяются намного реже, что должно позволить новым вакцинам дольше оставаться эффективными.

Разработкой таких препаратов занимаются Ноттингемский университет, а также частная компания Scancell, которая рассчитывает приступить к клиническим испытаниям своей вакцины во второй половине года, получив обнадеживающие результаты в ходе экспериментов на мышах.

Над универсальными вакцинами, сохраняющими эффективность при возникновении новых штаммов, работают также исследователи из Бельгии, Франции, США и ряда других стран.

"Мы не претендуем на то, что это будет вакцина от всех коронавирусов, однако потенциально она может стать таковой просто в зависимости от того, какой белок будет являться для нее мишенью", – заявил глава медицинского подразделения Scancell Джиллис О'Брайен-Тер.

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