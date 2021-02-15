Умер депутат Верховного Совета 12 созыва Леонид Дейко 15.02.2021, 16:43

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Леонид Дейко

фото: Радыё Свабода

У него был коронавирус.

Умер депутат Верховного Совета 12 созыва Леонид Дейко. У него был коронавирус, пишет nn.by.

Леониду Дейко был 71 год. Он родился 2 февраля 1950 года. По образованию был инженер-электронщик.

Работал на Клецком механическом заводе. В 1990-ом был избран депутатом от Клецкого избирательного округа № 62. Был членом парламентской оппозиции в 1990-1995-ом годах.

Редакция Charter97.org выражает соболезнования родным и близким Леонида Дейко.

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