Видео из Бреста: так точно не стоит въезжать во двор 3 15.02.2021, 21:41

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Состояние проезжей части сыграло одну из определяющих ролей в случившемся.

Зима — это время крайностей. То снег и мороз — тогда зима настоящая, то серость и слякоть — тогда это вообще не зима. То сугробы — и едешь медленно-медленно, лишь бы не застрять, то на дороге сплошной лед — и едешь слишком быстро, даже если сам того не хочешь.

Очередным видео из Бреста с onliner.by поделился читатель. Камера наблюдения установлена в одном из дворов в центре областного центра. Обратите внимание: двор расчищен как полагается. Это, правда, не означает, что нужно разгоняться, будто на трассе.

Водитель Volkswagen, скажем так, появляется в кадре чересчур стремительно. Он движется настолько быстро, что не успевает ни затормозить, ни вписаться в поворот. Автомобиль бьет припаркованную Mazda (досталось и стоящей рядом Kia), но даже после этого не останавливается, а выполняет вираж и заскакивает на тротуар — там финиш. Повезло еще, что пешеходов не было.

Безусловно, состояние проезжей части сыграло одну из определяющих ролей в состояние проезжей части сыграло одну из определяющих ролей в случившемсяслучившемся. Но в ПДД (п. 87) сформулировано подходящее требование: при выборе скорости движения водитель (среди всего прочего) должен учитывать дорожные, погодные (метеорологические) условия.

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