закрыть
15 февраля 2021, понедельник, 23:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видео из Бреста: так точно не стоит въезжать во двор

3
  • 15.02.2021, 21:41
  • 1,503
Видео из Бреста: так точно не стоит въезжать во двор

Состояние проезжей части сыграло одну из определяющих ролей в случившемся.

Зима — это время крайностей. То снег и мороз — тогда зима настоящая, то серость и слякоть — тогда это вообще не зима. То сугробы — и едешь медленно-медленно, лишь бы не застрять, то на дороге сплошной лед — и едешь слишком быстро, даже если сам того не хочешь.

Очередным видео из Бреста с onliner.by поделился читатель. Камера наблюдения установлена в одном из дворов в центре областного центра. Обратите внимание: двор расчищен как полагается. Это, правда, не означает, что нужно разгоняться, будто на трассе.

Водитель Volkswagen, скажем так, появляется в кадре чересчур стремительно. Он движется настолько быстро, что не успевает ни затормозить, ни вписаться в поворот. Автомобиль бьет припаркованную Mazda (досталось и стоящей рядом Kia), но даже после этого не останавливается, а выполняет вираж и заскакивает на тротуар — там финиш. Повезло еще, что пешеходов не было.

Безусловно, состояние проезжей части сыграло одну из определяющих ролей в состояние проезжей части сыграло одну из определяющих ролей в случившемсяслучившемся. Но в ПДД (п. 87) сформулировано подходящее требование: при выборе скорости движения водитель (среди всего прочего) должен учитывать дорожные, погодные (метеорологические) условия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип