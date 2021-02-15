В Италии на острове с населением 200 человек произошли десятки краж: все подозревают всех 2 15.02.2021, 22:10

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На острове всего трое полицейских, которые ведут расследование.

Десятки тщательно спланированных краж произошли отдаленном итальянском острове Капрайя, все жители - потенциальные подозреваемые.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Corriere della Sera.

Большинство ограблений домов и магазинов происходило зимой, когда туристы отсутствовали на острове, который находится ближе к Корсике, чем к материковой Италии, и добраться до него можно только на лодке, если позволяет погода.

В последнем инциденте воры отключили камеру видеонаблюдения в табачной лавке, прежде чем вынуть из сейфа 60 000 евро.

Мэр острова Марида Бесси рассказала, что в сплоченном сообществе уже начали проявляться трещины: друзья и соседи подозрительно смотрят друг на друга.

В ноябре воры ограбили дом заместителя мэра Фабио Маццеи и скрылись с сейфом, в котором хранились наличные деньги и драгоценности. "Это очень печально, потому что есть ощущение, что в семье есть вор", - сказал Маццее газете. "Они ударили в нужный день, так как знали, что я еду в Пизу с визитом. Они очень хорошо знали этот дом" - добавил он.

Большинство жителей хранят деньги дома, так как единственный банк острова закрылся в прошлом году.

На острове всего трое полицейских, которые ведут расследование. По словам Бесси, расследование пока дало множество теорий, но не дало никаких подсказок. "Три полицейских острова очень хороши, они делают все, что в их силах. Но у них должно быть больше инструментов для расследования, иначе это действительно неразрешимая криминальная история".

Две трети острова площадью 19 квадратных километра до 1986 года занимала исправительная колония, и даже в то время не было такого количества краж.

Сейчас этот остров является курортом, а летом численность населения увеличивается до 4000 человек.

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