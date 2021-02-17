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Байден сделал важное заявление по борьбе с COVID-19 в США

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  • 17.02.2021, 8:03
Байден сделал важное заявление по борьбе с COVID-19 в США
Джо Байден
Фото: EPA

Названа дата, когда вакцин будет достаточно, чтобы привить каждого американца.

Президент США Джо Байден заявил, что к августу в стране будет достаточно вакцины от коронавируса, чтобы привить каждого американца.

Об этом сообщает CNN.

«К концу июля у нас будет более 600 млн доз, достаточно, чтобы вакцинировать каждого американца», — заявил президент США.

Байден напомнил, что когда он пришел в Белый дом, то в США было доступно лишь 50 миллионов доз вакцины.

Президент отметил, что медленные темпы вакцинации могут быть связаны с небольшим количеством врачей, которые могут делать прививки.

«Я издал распоряжение, разрешающее это делать бывшим врачам и медсестрам на пенсии. У нас более тысячи военнослужащих. Мы привлекли Национальную гвардию. Кроме того, мы открыли значительное количество мест, где вы можете вакцинироваться», — заявил Байден.

Вакцинация от коронавируса в США началась в декабре 2020 года. В стране одобрили препараты от Pfizer/BioNTech и Moderna. Недавно документы на сертификацию вакцины подала Johnson & Johnson.

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