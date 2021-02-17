В Беларуси потери убыточных предприятий превзошли 6,3 миллиарда рублей 2 17.02.2021, 9:23

Убытки компаний-флагманов подскочили за год в 3,5 раза.

Чиновники провели первую оценку финансов крупных и средних предприятий. Убытки компаний-флагманов подскочили за год в 3,5 раза, сообщают banki24.by.

Крупные и средние бизнесы отчитываются о чистой прибыли (убытках) каждый месяц. Данные обобщаются и выдаются на-гора через 1–1,5 месяца после окончания отчетного периода. Поэтому предварительные итоги базового года становятся известны в феврале следующего.

Чистая прибыль (убыток) — это итог сложения прибылей (убытков) от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности за вычетом налогов и сборов. На текущую прибыль влияют результаты от реализации продукции, на инвестиционную и финансовую — платежи по долгам и курсовые разницы.

В 2020 году потери убыточных предприятий-флагманов достигли 6,314 млрд BYN. По сравнению с 2019-м это рост в 3,5 раза. Доля убыточных компаний выросла с 13,6% до 15,1%, количество убыточных флагманов — с 935 до 1040.

Исходя из этих сведений, рост убытков в основном произошел за счет увеличения потерь примерно одних и тех же бизнесов. В географическом разрезе главный объем убытков обеспечили предприятия Гродненской области и Минска.

В Гродненской области флагманы нарастили убытки в 26 раз до 2,753 млрд BYN, в Минске — в 2,1 раза до 1,453 млрд BYN. Бурный рост потерь на Гродненщине связан с возведением АЭС в Островецком районе.

По Брестской области убытки выросли в 2,5 раза до 321,1 млн BYN, по Витебской — на 48,1% до 182,7 млн BYN, по Гомельской — на 69,8% до 562,4 млн BYN, по Минской — в 2,1 раза до 468,7 млн BYN, по Могилевской — в 2,8 раза до 573,8 млн BYN.

Последнее место Витебщины по скорости роста и объему убытков объясняется не ростом эффективности тамошнего бизнеса, а указом № 70 о господдержке АПК региона. В результате отсрочки и рассрочки долгов аграрии Витебской области показали значительную «бумажную» прибыль.

Стоит отметить, что итоги 2020 года могли быть гораздо хуже, но в дело вмешался указ № 159 о порядке списания курсовых разниц. Этот документ позволяет бизнесам растянуть отражение курсовых разниц в прибыли (убытках) до конца 2022 года.

Основной объем потерь отразили убыточные предприятия промышленности — 2,164 млрд BYN (рост в 2,4 раза к 2019 году). Внутри промышленности по сумме убытков лидировали деревообработка и целлюлозники (607,9 млн BYN), производители неметаллических продуктов (515,8 млн BYN), а также машиностроение (321,7 млн BYN).

За пределами промышленности по объему убытков выделялись строительство (2,310 млрд BYN), транспорт (613,2 млн BYN), сектор гостиниц и ресторанов (431,3 млн BYN), торговля (245,4 млн BYN), сельское хозяйство (242,6 млн BYN).

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