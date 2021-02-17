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«Сдал машину в прокат, а в течение недели ее не стало»

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  • 17.02.2021, 10:56
  • 2,245
«Сдал машину в прокат, а в течение недели ее не стало»

В Минске произошел новый инцидент с арендными авто.

В Минске возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего уроженца Витебской области. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 («Мошенничество в особо крупном размере») Уголовного кодекса, следствие предполагает, что этот человек занимался мошенничеством в сфере аренды автомобилей, пишет onliner.by.

«Сдал машину в прокат, а в течение недели ее не стало»

Читатель издания уверен, что стал жертвой мошенника.

— Сдал машину в прокат, а в течение недели ее не стало. Ищут до сих пор. Автомобиль Skoda Octavia 2017 года, — написал он в чат-бот Onliner.

Он прислал фотографию паспорта человека, который взял у него в прокат авто.

— Этого человека уже держат под следствием. Нас 13 человек — тех, кто пострадал от его действий, — рассказал читатель.

Сегодня же сообщение о расследовании уголовного дела о мошеннических действиях в сфере аренды автомобилей опубликовал Следственный комитет.

Следственный комитет

— Согласно материалам уголовного дела, в период с октября 2020 года по январь 2021 года мужчина на различных интернет-площадках находил объявления о сдаче в аренду автомобилей. После этого связывался с потенциальными арендодателями, в качестве которых выступали индивидуальные предприниматели и организации, и договаривался о встрече, — сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Обвиняемый заключал договор аренды и получал автомобиль. При этом все действия он совершал от своего имени и использовал свои паспортные данные. В установленный договором срок транспортные средства он не возвращал, в связи с чем арендодатели обращались в правоохранительные органы.

— У следователей имеются данные, свидетельствующие о том, что обвиняемый сбывал арендованные автомобили без переоформления, в том числе и на территории Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела правоохранителями принимаются меры к установлению местонахождения транспортных средств, а также личностей покупателей, — отметили в СК.

В настоящий момент уже известно о 13 эпизодах противоправной деятельности.

— Совершая подобные действия, 54-летний уроженец Витебской области завладел денежными средствами на общую сумму не менее 100 тысяч белорусских рублей, — рассказала Екатерина Гарлинская.

У следствия имеются основания полагать, что подобных фактов может быть больше.

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