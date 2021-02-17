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Егор Шарангович: В команде я уже вроде бы всех переучил, что я не русский, а белорус

  • 17.02.2021, 20:19
Егор Шарангович: В команде я уже вроде бы всех переучил, что я не русский, а белорус
Егор Шарангович

Хоккеист «Нью-Джерси» рассказал, как защитник клуба перепутал Россию и Беларусь.

Форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович рассказал, как защитник клуба Пи Кей Суббан перепутал Россию и Беларусь, передает «Трибуна».

Ранее Суббан поздравил Шаранговича с дебютной шайбой в НХЛ, опубликовав фотографию форварда и эмодзи с российским флагом. Позднее он исправил ошибку.

– Объясните, как ваш защитник Пи Кей Суббан перепутал российский и белорусский флаги? Как он это перепутал?

– Да я не знаю! Просто тут в Америке меня часто называют русским. Потому что про Беларусь они еще маловато все-таки знают. Но в команде я уже вроде бы всех переучил.

Так ведь и в АХЛ было, что меня все время русским называли. Я их тоже переучил, но там часто путали. Может, Пи Кей тоже думал, что я из России. Поэтому выставил российский флаг.

Но я ему сразу в комментариях отписал, отметил белорусский флаг, и он исправился.

– Важно в раздевалке «Нью-Джерси» быть на одной волне с Пи Кеем Суббаном? Он ведь там диджей? Какую музыку ставит? Что говорит молодым?

– Да, Суббан в раздевалке очень активный. Здорово помогает, всегда держит позитив. Все время что-то подсказывает ребятам. Ставит разную музыку, которую реально приятно слушать.

Я сижу в раздевалке рядом с Пи Кеем. С ним не соскучишься! Он все время разговаривает, подкалывает, шутит над ребятами. Реально главный весельчак в команде, – сказал Шарангович.

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