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Во многих районах США продолжаются экстремальные холода

  • 18.02.2021, 22:25
Во многих районах США продолжаются экстремальные холода
Город Форт-Уэрт в Техасе покрыт снегом
фото: Getty Images

Cитуация с отключением электроэнергии в Техасе постепенно налаживается.

Во многих районах США держится экстремально холодная погода, однако количество людей, оставшихся без электричества в юго-западном штате Техас, в четверг впервые за четыре дня упало ниже полумиллиона, передает «Голос Америки».

Электричество в Техасе, втором по величине штате страны, было восстановлено примерно для 2,5 миллионов человек. Глава кооператива, который отвечает за снабжение электроэнергией значительной части штата, сказал, что в среду был достигнут прогресс в увеличении доступной мощности. Чиновники надеются, что вскоре будут происходить только веерные отключения, а затем подача электроэнергии будет полностью восстановлена.

Однако штат столкнулся с новой проблемой: из-за поврежденной инфраструктуры и замерзших труб власти рекомендуют кипятить водопроводную воду перед питьем. Это указание касается около 7 миллионов человек, то есть примерно четверти населения штата.

Губернатор Техаса Грег Эбботт призвал жителей по возможности перекрыть воду в своих домах, чтобы предотвратить разрыв труб и сохранить напор воды в муниципальных системах.

Из-за сильного шторма в США на этой неделе погибли не менее 30 человек. По данным. Associated Press, в окрестностях Хьюстона одна семья умерла от отравления угарным газом из-за выхлопных газов в гараже, а бабушка и трое детей погибли от огня, вырвавшегося из камина, который они использовали для обогрева.

Национальная метеорологическая служба сообщает, что шторм двигается по нескольким штатам общей протяженностью 2300 км. В штате Арканзас выпало 38 сантиметров снега, а в Нью-Йорке и его окрестностях четверг и пятницу прогнозируется до 20 сантиметров снега.

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