Шокирующая статистика: как власти сэкономили на здоровье белорусов 1 19.02.2021, 10:28

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Последствия COVID-19 и не только.

Уровень смертности в любой стране неразрывно связан с уровнем жизни населения. Приход Лукашенко к власти изменил ситуацию не в лучшую сторону, пишет издание «Бусел».

Демографические процессы – зеркало работы властей. Понятие «сверхсмертность» стало для Беларуси обыденным. Сверхсмертность – это количество смертей выше предполагаемого.

Согласно данным, в сравнении со странами Евросоюза, в Беларуси уровень смертности выше на 120%. С 1980-х Беларусь увеличила отставание на 100%. Было время, когда продолжительность жизни в БССР была выше, чем в США, и республика занимала 2-е место в мире по продолжительности жизни, соответственно, и уровень смертности был ниже.

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ: COVID-19 И СВЕРХСМЕРТНОСТЬ

В Беларуси рост смертности связан со снижением продолжительности жизни, что, в свою очередь, обусловлено рядом социально-экономических проблем, которые должно решать государство. Например, отсутствие качественных и доступных медицинских услуг и хороших зарплат напрямую уменьшает годы белорусам. Но определяя уровень сверхсмертности, нужно опираться на стандартизированный коэффициент смертности, на который не влияют особенности возрастной структуры населения. Белстат предпочитает таить и не публиковать эти данные, но статистику в открытый доступ выкладывает ВОЗ.

К причинам смертности, на которые практически не влияет фактор возраста, относятся так называемые «внешние причины». Это, например, убийства, самоубийства, финансовое положение, социальный статус и прочее. Самой распространенной причиной преждевременной смертности в 2020 году стала коронавирусная инфекция. Беларусь как страна-противник вводимых на всей планете мер борьбы с «короной» отличилась количеством смертей в пандемийном году.

Так, согласно статистике ООН, за апрель-июнь в Беларуси умерло на 5605 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. Если сравнивать апрель с апрелем, то в 2020 году в Беларуси умерло на 543 человека больше, чем в 2019-м, май с маем — на 1309. Но рекордным стал июнь: умерло на 3753 людей больше, чем 2019 году. Сэкономив на здоровье своих граждан, действующая власть фактически стимулировала рост сверхсмертности населения страны.

ЭКОНОМИКА ХРОМАЕТ

Сверхсмертность чаще наблюдается среди мужчин. По статистике, мальчиков в Беларуси рождается на 3-5% больше, чем девочек. Примерно к 25 годам гендерная разница сглаживается. А к 40 годам мужская смертность значительно превышает женскую. На каждых 100 женщин, достигших 65 лет, приходится 40 мужчин. Пропорция составляет примерно 70% на 30%.

Алкоголизм – одна из ключевых причин преждевременного ухода из жизни среди мужского населения. Так, во время безалкогольной кампании 1985-1988 годов удельное число наложивших на себя руки сократилось с 23 до 18,5 человек на 100 тысяч населения. Тогда как уже в следующем десятилетии показатель увеличился до 35,3 случаев, а ныне сохраняется на отметке в 20 человек на 100 тыс. населения.

Природа алкоголизма неразрывно связана с возможностью жить на «полную катушку» после 40 лет, когда, по мнению многих мужчин, жизнь останавливается. До этого возраста все понятно: нужно обрести семью, вырастить детей, получить высокий пост на работе и приобрести жилье. Чаще всего одна из целей так и остается недостигнутой к критическому возрасту. Низкий уровень жизни не позволяет заняться желаемым, что приводит к алкоголизму и вытекающим последствиям. У белорусов нет яркого представления о том, чем заняться на пенсии. Скорее их одолевает чувство собственной неполноценности, невозможности достигнуть вершин социальной иерархии.

Потеря трудоспособного населения ведет к экономическим убыткам в стране. Каждый трудящийся вносит определенный вклад в экономику, усредненно его можно оценить как внутренний валовой продукт на душу населения в трудоспособном возрасте в год. Умножив это число на количество смертей трудоспособных граждан, получим величину ущерба. Годовой ущерб от таких смертей может составлять около $280 млн в год.

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