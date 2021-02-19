Как фанаты речицкого ФК по всей стране за «Погоню» боролись 19.02.2021, 12:21

На лого «Спутника» появилось изображение всадника на коне.

18 февраля группа ВК новичков высшей лиги, речицкого «Спутника», вышла из спячки – видимо, клуб заполнил недавно объявленную вакансию пресс-секретаря, пишет для «Трибуны» Алесь Коваль. Интересно, что вместе со свежими новостями на странице появился и обновленный вариант клубного логотипа. Отличие от предыдущего в том, что символ «Речицадрева» (ключевого для клуба предприятия) ушел из верхней части, где на его месте появилась розовая хоругвь (то есть знамя), являющаяся частью герба Речицы. На первый взгляд ничего необычного, ведь эмблемы футбольных клубов нередко демонстрируют связь с родным городом. Только в современной Беларуси все гораздо сложнее – ведь на той самой хоругви расположена «Погоня», изображение всадника на коне.

«Погоня» оказалась на гербе Речицы очень давно – город еще в 1511-м получил магдебургское право (на самоуправление), а вскоре воспользовался и правом на собственный символ. В 1845 году после раздела Речи Посполитой герб был еще раз утвержден указом российского императора Николая I. В советское время герб города не использовался, но был возрожден в 2005 году – указ об утверждении подписал Лукашенко.

При слове «Погоня» у белорусов в голове возникает обычно первый в истории независимой Беларуси государственный герб. Всадники на нем и на гербе Речицы несколько отличаются: у речицкого по-другому расположены ножны и нет шпоры, на щите просто двойной крест а он сам чуть по-другому занес меч. Кроме того, конь речицкого всадника запечатлен не под таким наклоном, как на общебелорусском гербе. Однако все варианты следуют одним принципам изображения, потому «Погоня» остается «Погоней».

Первый белорусский герб наряду с бело-красно-белым национальным флагом в 2020-м стал настоящим символом протестного движения в Беларуси.

Но от козней со стороны властей «Погоню» не спасало и отсутствие такого закона в ее адрес (и имеющийся статус историко-культурной ценности). Примером служит та же Речица – болельщики местной команды сталкивались с проблемами при размещении официального символа города на трибунах. Например, в 2017 году один из фанатов принес на стадион флаг с изображением герба города и надписью «Речица» с красной полосой. Когда же он попытался вывесить этот флаг на секторе, который ранее традиционно занимали фанаты местных команд «Ведрич» и «Речица-2014», к трибуне сразу же поспешили представители власти. После этого флаг с ограждения трибуны стадиона сняли – замначальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Александр Горбач аргументировал это тем, что флаг не зарегистрирован федерацией футбола в качестве символики, которую можно использовать на матчах.

Кстати, «Погоня» присутствует не только на речицком гербе, но и на гербах других населенных пунктов Беларуси: Верхнедвинска, Лепеля, даже Витебской области. Более того, «Погоня» на лого футбольного клуба – это тоже не ново! До ребрендинга, знаменовавшего очищение второй лигой в 2020-м, эмблемы «Днепра» (и «Дняпра») содержали вариант всадника, который появился на гербе Могилева еще в 1661 году.

На баннере фан-сектора символ тоже присутствует – вывешивали, даже когда не пускали на трибуны (из-за коронавируса).

Вообще «Погоня» силами фанатов появляется на аренах регулярно. Например, ультрас брестского «Динамо» в конце 2015-го делали огромный баннер со всадником. «Наши исторические символы, дополненные лаконичной фразой, – это призыв к сохранению нашего исторического прошлого с мыслями и заботами о будущем для движения вперед», – пояснили тогда фанаты.

В том же году фана футбольного минского «Динамо» вывели со стадиона из-за вот такого шарфа.

Весь прошлый сезон на выездных матчах хоккейного минского «Динамо» на секторе находился БЧБ-флаг с «Погоней». А баннер в честь перезахоронения останков Кастуся Калиновского на арене в Балашихе настойчиво требовали снять, но фанаты не сделали этого. Ну а в этом сезоне КХЛ белорусские символы взяла и запретила.

А уж на матчах футбольной сборной Беларуси «Погоня» – это давно и надолго. Проблем из-за этого у фанатов хватало всегда – они получали сутки задолго до того, как белорусское общество поняло истинную суть силовых структур и заведений на Окрестина. Болельщики пытались просветить стадионных омоновцев по поводу официально зарегистрированных гербов Речицы, Могилева и других городов, но это было бесполезно. Впрочем, несмотря ни на что, «Погоня» чаще всего занимала свое место на секторе.

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