Ловушка для водителей: пересчитают ли налог тем, кто исправно оплачивал госпошлину? 2.02.2021, 9:05

Три примера от МНС.

С начала года в Беларуси отменили госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Плата стала меньше и оказалась отвязана от техосмотра. В Министерстве по налогам и сборам дали комментарий по поводу перерасчета налога тем, кто оплачивал дорожный сбор в 2020-м, пишет av.by.

Как приводит разъяснения налоговой tut.by, переплату возмещать не будут. Возврат госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении возможен, если:

государственная пошлина внесена в большем размере либо не должна была погашаться;

плательщик, уплативший государственную пошлину, отказывается от выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до обращения в УП «Белтехосмотр»;

плательщику отказано в выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Если водитель прошел техосмотр и получил разрешение к участию в дорожном движении, то оснований для возврата пошлины нет. При этом оплачивать сейчас налог не нужно.

— Освобождаются от транспортного налога транспортные средства, в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина, — напомнили в налоговой.

К примеру, если госпошлина внесена в сентябре 2020-го, то за 2021 год налог погашать не надо. За 2022-й — только за период с 1 октября по 31 декабря. При этом налог за эти три месяца предъявят к уплате лишь в 2023 году. Далее приведем еще несколько примеров от МНС.

Пример 1

Иванов И.И. в июле 2020 г. обратился в УП «Белтехосмотр» за выдачей разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в отношении легкового автомобиля. Государственная пошлина уплачена в июле 2020 г. в сумме 324 рубля. Разрешение выдано в июле 2020 г., срок действия разрешения истекает в июле 2022 г.

Государственная пошлина, уплаченная за выдачу разрешения, возврату или зачету полностью или частично не подлежит, поскольку юридически значимое действие, за которое уплачена государственная пошлина,– выдача разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении – совершено.

При этом Иванов И.И. за 2021 год транспортный налог уплачивать не будет, а за 2022 год налог Иванову И.И. будет исчислен налоговым органом за период с 1 августа 2022 г. по 31 декабря 2022 г. Оплату транспортного налога за этот период 2022 года необходимо будет произвести на основании извещения инспекции МНС не позднее 15 ноября 2023 г.

Пример 2

Петрова В.П., пенсионер по возрасту, в декабре 2020 г. уплатила государственную пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в отношении легкового автомобиля в размере 324 рубля. Разрешение выдано в декабре 2020 г., срок действия разрешения истекает в декабре 2022 г.

В январе 2021 года Петрова В.П. обратилась в налоговый орган за возвратом частично государственной пошлины, поскольку сумма транспортного налога, которая подлежала бы уплате ею за 2021 и 2022 год с учетом понижения ставки транспортного налога для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, меньше на 50 рублей, чем сумма государственной пошлины, уплаченная в декабре 2020 г.

В возврате Петровой В.П. было отказано, так как государственная пошлина, уплаченная Петровой В.П. за выдачу разрешения, возврату или зачету полностью или частично не подлежит, поскольку юридически значимое действие, за которое уплачена государственная пошлина,– выдача разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении – совершено.

При этом Петрова В.П. за 2021 и 2022 годы транспортный налог уплачивать не будет с учетом льготы по транспортному налогу.

Пример 3

Сидоров П.С. в декабре 2020 г. уплатил государственную пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в отношении легкового автомобиля в сумме 240 рублей. За выдачей разрешения обратился в УП «Белтехосмотр» в январе 2021 г., разрешение выдано в январе 2021 г.

Государственная пошлина, уплаченная Сидоровым П.С. за выдачу разрешения, подлежит возврату или зачету в счет уплаты налогов, в том числе транспортного налога, сборов (пошлин), пеней в полном объеме, поскольку разрешение выдано в январе 2021 г. и выдача такого разрешения с 1 января 2021 г. объектом обложения государственной пошлиной не является.

Сидоров П.С. должен уплатить не позднее 15 декабря 2021 года авансовый платеж в размере одной базовой величины (29 рублей). Извещение на такие платежи будет направлено налоговым органом не позднее 1 ноября 2021 года. Доплату транспортного налога за 2021 год потребуется произвести не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября 2022 года.

Пример 4

Иванов И.И. в марте 2020 г. обратился в УП «Белтехосмотр» за выдачей разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в отношении легкового автомобиля. Государственная пошлина уплачена в марте 2020 г. в сумме 140 рублей. Разрешение выдано в марте 2020 г., срок действия разрешения истекает в марте 2021 г.

Государственная пошлина, уплаченная за выдачу разрешения, возврату или зачету полностью или частично не подлежит, поскольку юридически значимое действие, за которое уплачена государственная пошлина,– выдача разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении – совершено.

Поскольку срок действия разрешения истекает в марте 2021 г. Иванову И.И. за 2021 год налоговым органом будет исчислен транспортный налог за период с 1 апреля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. Оплату транспортного налога за этот период 2021 года необходимо будет произвести на основании извещения инспекции МНС не позднее 15 ноября 2022 г.

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