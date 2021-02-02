Беларусь в рейтинге доступности бензина в Европе скатилась на предпоследнее место 11 2.02.2021, 11:22

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Бензин для белорусов становится все более дорогим.

Бензин для белорусов становится все более дорогим относительно собственных зарплат, несмотря на то, что на мировом рынке до пиковых ценников нефти еще далеко.

Аналитическое агентство РИА «Рейтинг» составило новый список, в котором ранжировало страны Европы по доступности бензина для населения. В нем Беларусь заняла предпоследнее, 31-е место. Более недоступный бензин в Европе только у жителей воюющей Украины, пишет thinktanks.by.

По оценкам составителей рейтинга, жители Беларуси на среднюю зарплату могут приобрести 628,6 литров бензина. И это при относительно невысоких ценниках на бензин в стране, что свидетельствует о низких зарплатах.

Для сравнения, в Люксембурге, где бензин стоит почти в два раза больше, чем в Беларуси, его на среднюю зарплату можно приобрести 3143,2 литров.

Парадоксально, но Беларусь оказалась одной из 3 стран Европы, где цены в 2020 году на бензин не упали (в связи с падением рыночных цен на нефть), а выросли. Рост ценников в стране на 95-й бензин составил 2,3%. В это же время спад цены на бензин, например, в Словении, составил 21,7%.

Также Беларусь стала одной из двух стран Европы, где с начала 2000 года выросли цены на дизельное топливо. Беларусь поставила европейский рекорд, показав также рост на 2,3%.

К примеру, в Эстонии в это время цена на дизтопливо снизилась на 22,7%.

Как показал рейтинг, самое большое количество бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга (3143,2 л), Норвегии (2746), Австрии (2465).

В 2019 и 2020 годах Беларусь в рейтинге доступности бензина занимала 29-е место.

В 2018 году Беларусь была по доступности бензина в Европе на 25-й позиции из 33 стран.

Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения - 2021

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