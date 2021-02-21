Медики назвали три суперпродукта для улучшения работы мозга 21.02.2021, 14:54

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Особенную пользу они приносят людям пожилого возраста.

Международная группа ученых перечислила три продукта, употребление которых способствует улучшению работы головного мозга и препятствует снижению когнитивных функций. Особенную пользу они приносят людям пожилого возраста, передает FaceNews.ua.

По словам медиков, для работы мозга полезно какао. В его плодах содержатся вещества, которые защищают клетки центрального органа нервной системы от воспаления. Кроме того, употребление какао способствует циркуляции крови, в результате чего улучшается память и другие когнитивные способности.

Ученые также включили в этот список виноград, в котором содержится ресвератрол – вещество, подавляющее свободные радикалы. В результате блокируется процесс окисления в мозге, что предотвращает снижение когнитивных функций.

Еще одним «суперпродуктом» для головного мозга является зелёный чай. Результаты исследования показали, что ежедневное употребление этого продукта положительно влияет на сегменты центрального органа нервной системы у людей среднего и старшего возраста.

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