Украина и Польша попросили Байдена не допустить завершения «Северного потока-2» 22.02.2021, 10:58

Фото: angi.ru

Такого рода проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений США и Германии.

Главы МИД Украины и Польши в совместной статье обратились к президенту США Джо Байдену с призывом использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Позиция министров была опубликована в понедельник, 22 февраля, в издании Politico, сообщает "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау отмечают, что Польша и Украина давно предупреждали об опасности, связанной со строительством "Северного потока-2". "Наши призывы к бдительности и смелости были услышаны в Конгрессе США, который настаивал на принятии мер, направленных на то, чтобы остановить этот опасный, разъединяющий проект. Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", - заявили дипломаты.

Министры подчеркнули, следует отвергнуть утверждение, что "Северный поток-2" стал "слишком большим, чтобы потерпеть неудачу". Они предостерегли от достройки проекта.

"Если проект окажется успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Западу безразличны его собственные принципы и, наконец, безопасность и процветание Украины", - отметили главы дипломатии двух стран.

Говоря о поддержке проекта Германией, они отметили, что уважают право Берлина выражать свою точку зрения.

"Но мы также твердо убеждены в том, что такого рода проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений, а следует использовать подход более широкой перспективы, учитывая интересы и безопасность Европы в целом", - считают Кулеба и Рау.

"Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем", - резюмировали министры.

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