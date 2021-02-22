На неделе в Беларуси ожидается оттепель 22.02.2021, 11:46

Весна близко.

Сегодня, в понедельник, Беларусь еще останется во власти теплых воздушных масс, пришедших к нам из Западной Европы. В разгар дня ожидается +2…7 °С, по юго-западу до +9 °С. Но в ближайшие сутки ситуация ненадолго изменится. Прогнозируется смещение очередного холодного антициклона со стороны России, который заденет и нашу страну, оттеснив обратно на запад оттепельную погоду, пишет tut.by.

23 февраля, во вторник, ожидается рост атмосферного давления. Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем увеличение облачности, в отдельных районах кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Местами, а ночью и утром по Брестской и Гродненской областям на большей части территории сгустятся туманы. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0…-6 °С, по востоку −7…13 °С; по юго-западу страны максимальная днем +1…7 °С.

В среду, 24 февраля, Беларусь окажется под влиянием фронтальной системы, смещающейся с Западной Европы. Тепло начнет медленно возвращаться. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами,

в основном по востоку страны, пройдут кратковременные осадки — снег, мокрый снег, переходящие в дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью −5…+2 °С, по востоку −6…9 °С, при прояснениях −10…14 °С, днем от -3 °С по востоку до +8 °С по юго-западу страны.

25 февраля, в четверг, погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающаяся с юго-запада Европы. Уменьшится количество облачности. В основном обойдется без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-востоку страны небольшие кратковременные дожди. Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −4…+3 °С, днем +3…9 °С, по юго-западу +10…12 °С.

В конце недели и в предстоящие выходные циклоны и активные фронтальные разделы будут проходить далеко от территории нашей страны. Осадки будут выпадать только местами. Западные и северо-западные ветры продолжат поставлять теплый океанический воздух, и во многих районах сохранится оттепельная погода.

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