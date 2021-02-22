На островах Южной Атлантики нашли первого в мире желтого пингвина 1 22.02.2021, 14:13

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Фото: Ив Адамс

Посмотрите, как он выглядит.

Бельгийский фотограф Ив Адамс встретил на одном из островов Южной Атлантики редкого желтого королевского пингвина. Ранее запечатлеть таких птиц на камеру еще не удавалось, пишет «Вокруг света. Украина».

Адамс вместе со своей группой встретил желтого пингвина во время экспедиции в декабре 2019 года, но закончил сортировать тысячи фотографий оттуда только сейчас. По его словам, все произошло случайно: он и его напарники распаковывали резиновые лодки на пляже, где находились около 120 тысяч птиц. Вдруг буквально рядом с экспедиторами оказался желтый пингвин, тогда они быстро побросали все из рук и схватили камеры.

«Это было чудо, что он сел рядом с нам. Если бы это произошло в 50 метрах от нас, мы бы точно не увидели такого никогда в жизни», — говорит фотограф. Адамс также называет встречу с желтым пингвином «выигрышем в лотерее природы».

В 2012 году в колонии антарктических пингвинов был замечен белый пингвин. Специалисты тогда пришли к выводу, что на его окрас повлияла генетическая мутация. Вероятно, то же произошло и с желтым пингвином.

Как сообщал «Вокруг Света. Украина», ученые обнаружили уникального черного пингвина. Сотрудники документального проекта Dynasties, посвященного животным вымирающих видов, сняли императорского пингвина с практически полностью черным оперением.

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