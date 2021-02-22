В Мьянме началась всеобщая забастовка

В Мьянме началась всеобщая забастовка4
- 22.02.2021, 14:28
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Протестующие требуют военных вернуть власть народу.
На улицы крупных городов Мьянмы вышли десятки тысяч протестующих против военного переворота, произошедшего 1 февраля. Уличные акции - часть начавшейся в стране всеобщей забастовки, сообщает BBC.
Военное правительство предупреждает, что протестущие ступили на опасный путь, а их действия могут привести к человеческим жертвам.
В минувшее воскресенье по меньшей мере два человека погибли в столкновениях с полицией.
"Координаторы протестов подталкивают людей к конфронтации, в которой они погибнут", - говорят в новостях ведущие государственного телеканала MRTV. Подконтрольные хунте СМИ призывают граждан воздержаться от бунта и анархии.
Бастующие требуют отстранения военных от власти и немедленного освобождения фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи и руководства ее "Национальной лиги за демократию".
Су Чжи обвиняют в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций, в нарушении закона об импорте, а также закона о предотвращении стихийных бедствий.
Демонстрации проходят во всех крупных городах. Судя по снимкам в социальных сетях, в них принимает участие огромное количество людей, они машут флагами и выкрикивают лозунги.
По словам редактора издания Frontier Томпсон Чау, нынешние протесты - гораздо более массовые, заблокировано больше дорог, магазины закрыты повсеместно.
"Сегодня это, скорее, гигантская забастовка, учитывая, что люди просто не вышли на работу", - сказал Чау в комментарии Би-би-си. По его словам, бастуют даже работники госсектора: налоговики, журналисты, медики и комунальщики.
Новую волну протестов уже сравнивают с восстанием августа 1988 года, ставшим одним из самых кровавых в истории страны.
Тогда военными были убиты сотни демонстрантов. Многие в стране считают, что те события разделили ход истории Мьнямы.