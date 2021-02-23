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Строительный сектор Беларуси отчитался о миллиардных убытках

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  • 23.02.2021, 9:49
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Строительный сектор Беларуси отчитался о миллиардных убытках
Иллюстрационное фото: «Наша Ніва»

Размер чистого убытка компаний-флагманов подскочил в 10 раз.

Крупные и средние строительные компании дали чиновникам информацию за финансовый год. Показатели по прибыли мягко говоря не внушают оптимизма, пишут banki24.by.

В 2020 году флагманы стройсектора в основном имели отрицательную либо низкую рентабельность продаж. Доля таких компаний составила 55,1%.

Убытки от реализации продукции в строительстве понесли 17,5% организаций, а рентабельность в пределах 0–5% показали 37,6% предприятий. Удельный вес высокорентабельных компаний составил 1,7%. Такая доля в стройсекторе пришлась на флагманы с рентабельностью от 30%. Еще 1,3% компаний отрасли показали рентабельность от 20% до 30%.

Конечный финансовый результат отражает чистая прибыль либо убыток. Чистая прибыль (убыток) — это сумма прибылей (убытков) от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, скорректированная на налоги и сборы.

В 2020-м стройсектор отразил чистый убыток на 1,623 млрд BYN. В 2019-м по отрасли отмечалась прибыль в объеме 498,2 млн BYN.

О причинах убыточной работы стройсектора мы уже писали ранее — это в основном итоги деятельности организаций Гродненской области. В свою очередь, на Гродненщине убытки сконцентрированы в Островецком районе.

Такое пересечение результатов не оставляет выбора — потери показали предприятия, возводящие АЭС. Доля убыточных компаний среди флагманов строительства выросла с 14,9% до 16,5%, а размер чистого убытка таких компаний подскочил в 10 раз до 2,310 млрд BYN.

Стоит отметить, что в 2020 году действовал указ № 159 об особом порядке списания курсовых разниц. Организации (кроме банков и НКФО) получили право отложенного отражения курсовых разниц в финансовом результате.

В связи с этим реальные результаты по чистой прибыли и убытку в стройсекторе могут быть хуже, чем бумажные. Суммарные долги стройсектора к началу 2021-го достигли 20,046 млрд BYN. Прирост совокупных обязательств отрасли за 2020-й составил 25,1%.

За истекшее пятилетие долги крупных и средних организаций строительства увеличились в 2,5 раза. Это связано с высокой долей валютных кредитов и займов в отрасли и девальвацией белорусского рубля.

Абсолютный максимум по долгу стройсектора отмечался 1 ноября 2020 года — 20,166 млрд BYN. Вероятность, что в 2021 году этот рекорд будет побит, крайне велика. В 2020 году флагманы строительства направили на погашение кредитов и займов 2,085 млрд BYN.

Доля таких затрат в выручке составила 18% против 28,7% в среднем по экономике.

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