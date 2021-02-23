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Леонид Судаленко: С нами правда. И если с нами Бог — то кто против нас?

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  • 23.02.2021, 10:18
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Леонид Судаленко: С нами правда. И если с нами Бог — то кто против нас?
Леонид Судаленко
фото: Андрей Паук

Правозащитник ответил на письма белорусов.

Известного правозащитника Леонида Судаленко задержали 18 января. Лауреата премии Французской Республики «Свобода, Равенство, Братство» и премии «Хартии-97» держат в гомельском СИЗО.

Леонид Судаленко находится в тюрьме уже 37 дней.

В некоторые дни он получает по 15-20 писем и старается всем ответить, сообщает «Радыё Свабода».

Как там в тюрьме?

«Что здесь? Ничего. В 6 утра подъем, 22.00 — отбой. Троекратное питание, полтора часа-прогулка во внутреннем дворике под крышей на третьем этаже. В камере четыре человека. Лежать днем запрещено, только сидеть. По средам — душ, смена белья. Можно передачи, иметь деньги на счету и что-то заказать из внутреннего магазина. Деньги присылаются переводом через почту по адресу и данным человека. Можно иметь кипятильник и делать чай или кофе», — пишет Леонид Судаленко.

В камере все время горит свет. Ночью нельзя ходить, кроме как в туалет. «А еще дежурство в камере. Это значит, что при проверке утром и вечером дежурный доносит информацию до начальства и все построятся, руки за спинами», — отметил правозащитник.

Что с информацией извне?

Правозащитник читает книги, которые передали ему с воли. Друг присылал ему распечатки «Белорусских новостей», но их не пропустили. «Так что пишите о погоде, как зимуют в Антарктиде белые медведи и не болеют ли гриппом кенгуру в Австралии», - шутит политзаключенный.

В камере круглые сутки играет государственное радио.

«Пишу и слушаю новости с радио, что работникам культуры, медицины и образования в ближайшие пять лет зарплату повысят в два раза! С ужасом это слушаю... Ведь сегодня серьезный человек не возьмется делать прогнозы до конца года. Вспоминаю свою молодость и обещания лидеров КПСС выдать в 2000 году каждой семье отдельную квартиру. Где тот КПСС и где моя квартира?», — пишет политзаключенный.

Почему он в тюрьме?

«Я здесь прохожу курсы повышения квалификации правозащитника. Обыск у меня дома прошел 5 января, а задержали меня 18 января. Это значит, что у меня было 13 дней, и их мне дали, очевидно, для того, чтобы я уехал из страны. Скажу честно — такое предложение я имел, и надежное на 100%. Я сказал, что от себя не побегу. Пойду в суд и буду доказывать свою невиновность. Когда 15 января заместитель министра внутренних дел Казакевич прокомментировал публично мои обыски, я убедился, что будут арестовывать. И снова не побежал... Хотя у меня было три дня. Как вы знаете, в те дни я написал подробное письмо на случай моего ареста. Не имели они права на мой арест до суда... Право и закон в моем случае ушли в незапланированный отпуск»», — пишет Леонид Судаленко.

«С нами правда. А она, как известно, всегда одна. И если с нами Бог — то кто против нас?», — подытожил правозащитник.

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