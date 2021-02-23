В среду в Беларуси ожидается до +10 градусов 23.02.2021, 18:54

Будет облачно с прояснениями.

Туман, снег и гололедица на отдельных участках дорог ожидаются в Беларуси 24 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем преимущественно по восточной половине пройдут осадки - снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью по северо-востоку местами прогнозируется сильный снег, метель. В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, ночью по востоку порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля по западу до минус 14 градусов по востоку Беларуси. Днем будет плюс 4-10, по востоку от минус 3 до плюс 3 градусов.

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