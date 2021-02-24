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Сенатор Митт Ромни: Республиканцы поддержат кандидатуру Трампа на выборах в 2024 году

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  • 24.02.2021, 9:41
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Сенатор Митт Ромни: Республиканцы поддержат кандидатуру Трампа на выборах в 2024 году
Митт Ромни
Фото: EPA

Пока неизвестно, будет ли экс-президент США баллотироваться снова.

Республиканская партия поддержит кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, если тот решит выдвинуть свою кандидатуру.

Такое мнение в интервью The New York Times высказал сенатор-республиканец Митт Ромни.

«Будет ли президент и дальше играть роль в моей партии? Я уверен, что да. Я не знаю, будет ли он выдвигаться в 2024 году, но если будет, то я практически уверен, что он выиграет номинацию», — отметил политик.

По его словам, у Трампа есть «гораздо больше влияния в партии, чем у кого бы то ни было».

Ромни подчеркнул, что сам не будет голосовать за Трампа, как сделал это в прошлый раз.

Сам Дональд Трамп ранее заявил, что еще не готов точно сказать, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году.

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