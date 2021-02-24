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Как долго власти «будут гнать велосипед»

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  • 24.02.2021, 13:46
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Как долго власти «будут гнать велосипед»

История Мотовелозавода — отличный пример того, до чего может довести неумелое управление.

Директор по развитию компании «Адриус» по Германии, Украине, Литве, России и Беларуси Иван Рак не разделяет оптимизма белорусских властей по отношению к Мотовелозаводу, пишет «Салiдарнасць».

— Возобновление производств, типа Минского мотовелозавода — это самоубийство, — отмечает бизнесмен в интервью на Примусе. — Эти велосипеды повсеместно уже все делают и возвращаться обратно в прошлое бессмысленно. Нехитрое дело изобрести велосипед. Важно — чтобы он ехал. Сколько уже можно носить с этим? Модернизируем модернизируем, да все никак.

Если нет бизнес-плана, то сохранять что-то во имя поддержания национальной гордости бессмысленно, считает эксперт.

Вообще история Мотовелозавода — отличный пример того, до чего может довести неумелое управление. Ведь еще 25 лет назад это было достаточно серьезное предприятие, где работало под 3 тысячи человек. Сейчас там работает 120 и предприятие чувствует себя не самым лучшим образом. И это при том, что спрос на велосипеды в последнее время резко увеличился.

— Примечательно, что, когда Лукашенко обсуждал этот вопрос, он сделал такую ремарку: нам нужно сохранить это производство, но при этом сократить производственные площади, то есть эти лакомые кусочки отдать под правильное назначение. Поэтому с этим велосипедом, как в той песне Барыкина: «Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю». В каких лугах его остановят, когда это производство восстановят? Это вопросы без ответов.

По мнению бизнесмена, то, что предприятия умирают и рождаются — это вопрос нормальной демографии бизнеса.

— Надо начинать с продажи ветхих заводов и этих производственных помещений, которые в принципе ничего не стоят. Надо избавиться от этих монстров советского времени. Потому что сейчас новые технологии позволяют строить быстро и дешевле, а мы эти сараи предлагаем, — отмечает Иван Рак.

Это стремление сохранить «наше все» противоречит экономической науке и законам арифметики и в итоге не позволяет сделать лучше, качественнее и дешевле.

— Это все от необразованности. У нас в этих райисполкомах, облисполкомах сидят «красные начальники», на заводах сидят «красные директора», которые живут прошлым, — поясняет бизнесмен. — Они и не понимают, что есть новые пути развития, новые пути модернизации, новые рынки продажи. Есть только желание оставаться в обойме вертикали власти, иметь какой-то гарантированный доход в виде какого-то пайка, каких-то привилегий и возможностей. Им абсолютно не интересно развитие страны в целом. Они, как эти помещики, имеют свою латифундию с крепостными.

Иван Рак рассказал, как один его знакомый русский инвестор вложился в аграрный бизнес в Беларуси.

— Так его ж вызывают на планерки в райисполком! Он должен там сидеть и слушать, что они говорят. Должен выполнять спущенные прогнозные показатели. А они там решают, сколько лука он обязан оставить в стране, а сколько продать в Москву.

Вот он говорит: у меня интерес все продать в РФ, а ему говорят: нет, есть продовольственная квота и для частников тоже, поэтому ты не можешь все продать. А он, если все не продал, то оставшиеся 30% сгнили к весне, потому что у нас не такие, как в Нидерландах, складские помещения с рефрижераторами. Вот она проблема!

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