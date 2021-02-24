Наталья Радина: Не признавая узниками совести борцов за свободу, вы помогаете тиранам 24.02.2021, 17:08

Наталья Радина

Почему же так осторожны и избирательны в защите прав правозащитники?

Власти продолжают давление на активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк. Сегодня стало известно, что мать двоих детей принудительно направили на психиатрическую экспертизу. Однако правозащитники до сих пор не признали узницу режима политзаключенной. Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина заявила, что подобные действия только играют на руку режиму:

- Это просто подлость. Никак по-другому я не могу назвать тот факт, что огромное количество людей, арестованных в Беларуси за участие в демократическом движении и на акциях протеста, не признаются у нас политзаключенными. Мне противна медлительность, скрупулезность и придирчивость, с которыми наши и западные правозащитники оценивают людей, которые сегодня идут на пытки и в тюрьмы.

По себе знаю, насколько важно во время ареста признание политзаключенным. О том, что «Международная Амнистия» признала меня узником совести, я узнала в тюрьме КГБ от надзирателя. Он шепнул мне это, когда вел на допрос. Потом истерика начальника тюрьмы Орлова, который кричал, что я за это «звание» получу «немало денег», подтвердила мою догадку: как же их это злит - они вынуждены ослабить давление. За судьбой человека следят в мире и в случае чего - придется нести ответственность даже перед своими, которые хотят «держать лицо» перед Западом.

Сегодня все возмущены отношением «Международной Амнистии» к Алексею Навальному. Да, это такая же подлость, как и непризнание узниками совести протестующих белорусов.

Сегодня, пользуясь безнаказанностью, отвезли в психиатрическую больницу в Минск на «освидетельствование» брестскую активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк. Ее тоже не признали узником совести. Почему? Потому что отказывалась впускать милицию в квартиру с маленькими детьми.

Власти используют весь репрессивный арсенал советского образца: тюрьмы, карательную психиатрию, пытки, избиения, увольнения и выдворение из страны. Почему же так осторожны и избирательны в защите прав правозащитники?

Не признавая узниками совести борцов за свободу, вы помогаете тиранам.

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