закрыть
24 февраля 2021, среда, 17:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Активист из Сморгони дал отпор приехавшей к нему милиции

  • 24.02.2021, 17:17
Активист из Сморгони дал отпор приехавшей к нему милиции

Видеофакт.

На прошлой неделе председатель Сморгонского суда Людмила Петрова вызвала милицию на присутствующих на судебном заседании.

Кто-то из пришедших крикнул «Жыве Беларусь». Из здания суда никого не выпускали и люди были вынуждены покидать суд через окно.

Позже людей начали вычислять, давать штрафы и «сутки».

Как пишет Telegram-канал «Баста!», сегодня милиция приехала к Евгению, он тоже присутствовал тогда в суде. Его хотели отвезти в РОВД якобы для беседы, которая обычно заканчивается арестом. Евгений жестко ответил приехавшим силовикам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу Екатерина Снытина
Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников