«Произойдет скачок доллара — часть продуктов в Беларуси может исчезнуть» 25.02.2021, 8:09

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К чему приведут введенные правительством ограничения в торговле.

Чиновники ввели жесткое регулирование цен на 62 вида социально значимых товаров: многие овощи, молочку, крупы, а также на 50 отдельных отечественных лекарств. Что это означает для покупателя? Если ввели потолок по ценам на курицу, то на все ли это мясо распространяются ограничения (спойлер: нет)? Могут ли появиться проблемы с импортом? К примеру, с теми же итальянскими макаронами. Может ли возникнуть дефицит товаров и если да, то каких позиций и при каких условиях? Участники рынка продовольствия рассказали, в каких случаях могут возникнуть проблемы как минимум с некоторыми товарами. В общем вопросов много, попытаемся разобраться, пишет tut.by.

Что принципиально новое ввели

Правительство до конца февраля производителям, поставщикам и торговле запретило поднимать цены на 62 социально значимых товара первой необходимости и 50 позиций лекарств. А с 1 марта рост цен может быть, но не больше чем на 0,2% в месяц.

Изменения касаются импортных товаров?

Среди товаров в списке, на которые ввели ограничение по ценам, оказались рис, гречка, овсянка, перловка, пшено, хлеб, макароны, говядина, свинина, некоторые виды колбасы, живая рыба, некоторые молочные продукты, яйца, картошка, растворимый кофе, чай, сахар, соль, туалетное мыло, туалетная бумага, подгузники, спички.

Причем ограничение касается как импорта, так и белорусских товаров. То есть в феврале нельзя повышать цены как на итальянские макароны, так и на белорусские; как на подсолнечное масло Бобруйского завода растительных масел, так и на ввезенное из России.

В список продуктов включили, к примеру, сыр и курицу. Потолок цен ввели на все виды этих продуктов?

Нет, не на все, есть исключения. Не все, к примеру, сыры или рыба попадают под социально значимые товары первой необходимости, хоть эти товары и значатся в перечне.

К примеру, в группе сыров к социально значимым (читай — к тем, на которые установили потолок цен) относят твердый и полутвердый: сыры из коровьего молока сычужные (ферментные) твердые и полутвердые весовые и фасованные. А вот сыры сверхтвердые,

плавленые, копченые, с плесенью, рассольные, с добавками, сырные продукты уже не включают в этот перечень. Для покупателя это означает, что на эти позиции не заморозили цены, их стоимость могут поднимать без оглядки на нынешнее постановление правительства.

Или еще один пример. В перечне значится охлажденное или замороженное мясо кур и цыплят-бройлеров в тушках или в виде их частей — полутушки, четвертины, бедро,

голень, окорочка, крылышки, грудка, набор для супа и другое. Но есть исключение — филе и куриный фарш. То есть на последние две позиции также не установлен потолок по росту цены в 0,2% в месяц.

Чиновники говорят, что эти продукты производят в основном в нашей стране. Это так?

Тем временем чиновники утверждают, что продукты, которые оказались в списке по ограничению роста цен, в основном производятся в нашей стране. Это не совсем так.

Доля продажи продовольственных товаров отечественного производства в розничной торговле в 2020 году составила 77,1% (в 2019 году — 77,5%, в 2018-м — 79,6%). По некоторым товарам спрос в прошлом году практически полностью удовлетворяется за счет продукции белорусских производителей. Это в числе прочего мясо, сливочное масло, сыр, яйца, мука.

При этом по замещению некоторых продуктов ситуация за прошлый год ухудшилась. К примеру, сдали позиции отечественные овощи (с 76,6% до 75%), макароны (с 64,2 до 62,6%). А вот позиции отечественного сахара на рынке укрепились (рост с 85,4% до 93,2%), так же как и рыбы (рост с 45,7% до 46,5%).

То есть больше половины рыбы в продаже — импортная, а макарон — больше чем треть из-за границы.

Что изменили по лекарствам? По импортным препаратам ограничения по ценам не ввели?

В список лекарств, на которые ограничили рост цен, попали в основном белорусские. Но есть как минимум два препарата, которые, по большому счету, произведены за границей, но расфасованы белорусской компанией «Фармленд». Это диклофенак (30 таблеток, 25 мг) и амоксициллин (20 капсул, 500 мг; Нидерланды, Индия). При этом в перечне также значится амоксициллин от «Белмедпрепаратов» (20 капсул, 250 мг).

Если брать в пример амоксициллин, то ограничения по росту цен ввели именно на препарат этих двух компаний — «Фармленд» и «Белмедпрепараты». Причем именно той дозировки и фасовки, которая указана выше. К примеру, на это же лекарство от «Фармтехнологии» ограничения по росту цен не вводят.

И еще один интересный момент: в продаже мы не нашли амоксициллин от «Белмедпрепаратов» фасовкой по 20 капсул, а только по 30 (в постановлении Совмина — 20 капсул). То есть в таком случае ограничения на лекарство такой фасовки не должны распространяться.

Для примера можно взять амброксол. Потолок по ценам установили для препарата, который выпускает Борисовский завод медицинских препаратов, а на эти же таблетки от «Лекфарма» — нет. Цена на лекарство этих двух компаний примерно одинаковая. Не ввели нынешним постановлением правительства ограничения по ценам и на украинский амброксол, и на зарубежные его аналоги.

Возможен ли дефицит некоторых товаров и лекарств?

Что касается продуктов и непродовольственных товаров (в том числе — подгузников, туалетной бумаги), на которые ввели потолок по росту цен, то участники рынка прогнозируют, что дефицита товаров не должно быть. С оговоркой: если не произойдет одно из непредвиденных обстоятельств (про них чуть ниже).

— Те, кто успел впрыгнуть в последний вагон по всем этим продуктам (которые попали под новое постановление правительства. — Прим. ред.), у тех все нормально. Большинство торговых сетей, производителей и импортеров в январе и первой половине февраля успели поднять цены. К примеру, с 1 января многие заводы из-за подорожания сырья поднимают цены. У нас тоже такое было, несколько заводов подняли цены: где-то больше, где-то меньше. Мы соответственно в январе и часть февраля тоже подняли цены. Тем более что у нас было параллельное повышение цен из-за роста НДС. Мы успели это сделать, но не по всем группам товаров. Теперь цена будет зафиксирована, — рассказывает один из крупных поставщиков товаров — как импортных, так и отечественных.

В целом участники рынка прогнозируют, что «все должно быть более-менее стабильно на рынке с продуктами». Но добавляют: такой сценарий развития возможен при нескольких условиях. Один из них — сколько производителей, импортеров и торговых сетей не успели поднять цены. Если их достаточное количество, то тогда это может создавать определенное давление на рынок. Читатели сообщают нам, что некоторые торговые сети 23 февраля переписывали ценники на многие товары.

— Те, кто не успел поднять, скорее всего, будут приостанавливать отгрузки по некоторым позициям, если они не будут рентабельными. У производителей, которые не подняли цены, тоже стоит вопрос: либо отгружать товар, если маржа позволяет, или не отгружать поставщику. То есть поднять цены сейчас не представляется возможным, потому что 0,2% в месяц — это смешно. Даже нет смысла вообще что-то делать, — рассказывает один из участников на рынке продовольственных товаров. — То есть если у нас произошло подорожание на какую-то группу товаров, грубо говоря, на 10% и мы понимаем, что для нас эта поставка становится невыгодной, нерентабельной, соответственно, мы можем приостановить поставки по данной позиции.

Участники рынка обращают внимание на два других важных момента, из-за которых могут возникнуть проблемы на рынке продовольствия после появления нынешнего постановления правительства. Первый — неопределенность с курсом доллара и евро.

— На стоимость импортных продуктов и отечественных, в которых есть поставляемые из-за рубежа компоненты, то же самое сырье, влияет курс валют. Если он стабилен, то все хорошо. А если произойдет резкий скачок курса доллара, то тогда теоретически часть продуктов может исчезнуть с полок. И не факт, что это затронет только импортные товары. У многих отечественных товаров, повторюсь, есть импортная составляющая в производстве, и если она большая, то может быть то же самое, — рассказывает один из поставщиков продуктов. — Тем более что рынок готов к тому, что есть вероятность валютных колебаний.

Напомним, за предыдущую рабочую неделю доллар укрепился на 0,12%, евро подорожал на 0,11%, а российский рубль вырос на 0,28% (здесь сравниваются официальные курсы валют на начало недели до первых торгов и на конец после последних торгов).

Еще один момент, который может особенно вызвать дефицит отдельных товаров из-за введения постановления Совмина, — непредвиденные обстоятельства, из-за которых может заметно вырасти цена на некоторые товары и поставщики не смогут его закупать из-за ограничений по повышению цен, говорят участники рынка. В пример один из крупных импортеров приводит ситуацию с подсолнечным маслом, на которое в конце прошлого года и начале этого заметно рванули цены, что заметно в числе прочего и по официальной статистике.

— К примеру, масло подсолнечное за последние примерно 2 месяца подорожало чуть ли не в 2 раза. И курсы валют здесь ни при чем. Подорожало сырье. Масла стало достаточно мало, может кто-то искусственно решил «подвигать» рынок в России. И, соответственно, цены просто взлетели до космоса. И очень многие сети цены не поднимали на масло, а оно сейчас как раз проходит как социально значимый товар, на который установили потолок по ценам. В такой ситуации возможен дефицит таких продуктов.

С лекарствами в этом плане попроще ситуация, по всей видимости. Получается, что в основных группах лекарств выбрали по одному (в некоторых случаях по два) отечественному производителю и ввели потолок по ценам. На препараты других (как отечественных компаний, так и импортных) ограничения этим документом не вводили. В теории производители могут менять фасовку лекарств, на которые ввели ограничения, чтобы их обойти, но в таком случае могут возникнуть вопросы со стороны проверяющих. Однако такие примеры в практике уже есть, правда на продукты. В 2012 году с прилавков некоторых магазинов исчезало дешевое молоко. Дело в том, что молочные продукты, цены на которые контролируются государством, стоили почти в три раза дешевле, чем продукция, к примеру, с большим процентом жирности, не подпадающая под понятие «социально значимая». Тогда были случаи, что производители сокращали производство «социальных» продуктов.

А раньше такие ограничения вводили?

Да. Похожее решение вводили в 2020 году (ограничения по росту цен было в 0,5% в месяц, но практически на все товары), это взбудоражило рынок, после чего его отменили.

Теперешнему решению чиновников предшествовало повышение НДС на лекарства, медизделия и некоторые продукты, в том числе из-за чего выросли розничные цены, а годовая инфляция в январе разогналась еще больше, чем в декабре.

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