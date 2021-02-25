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Еще один рабочий «Нафтана» присоединился к стачке

  • 25.02.2021, 21:40
Еще один рабочий «Нафтана» присоединился к стачке
иллюстрационное Фото: euroradio.fm

Андрей Куц требует прекратить издевательства над работниками предприятия за их убеждения и взгляды.

Рабочий «Нафтана» требует прекратить преследование членов независимого профсоюза и присоединяется к стачке.

С 26 февраля уходит в стачку Куц Андрей Геннадьевич. Председатель цеховой организации Белорусского Независимого профсоюза ОАО Нафтан.

Андрей Куц - машинист компрессорных установок. Стаж работы более 10 лет.

Андрей Куц требует прекратить издевательства над работниками предприятия за их убеждения и взгляды.

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