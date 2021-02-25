Еще один рабочий «Нафтана» присоединился к стачке
- 25.02.2021, 21:40
Андрей Куц требует прекратить издевательства над работниками предприятия за их убеждения и взгляды.
Рабочий «Нафтана» требует прекратить преследование членов независимого профсоюза и присоединяется к стачке.
С 26 февраля уходит в стачку Куц Андрей Геннадьевич. Председатель цеховой организации Белорусского Независимого профсоюза ОАО Нафтан.
Андрей Куц - машинист компрессорных установок. Стаж работы более 10 лет.
Андрей Куц требует прекратить издевательства над работниками предприятия за их убеждения и взгляды.