В Омске внезапно умер замглавврача больницы, где лечили Навального 15 4.02.2021, 17:40

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Сергей Максимишин

Ему было 54 года.

В российском Омске скоропостижно скончался заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 Сергей Максимишин. Именно в эту больницу летом 2020 года был госпитализирован Алексей Навальный, отравленный, по данным немецких, французских, швейцарских и шведских специалистов ОЗХО, нервно-паралитическим ядом из группы "Новичок", пишет kasparov.ru.

О смерти Максимишина написано на сайте больницы. "С прискорбием сообщаем, что на 56-м году скоропостижно ушел из жизни заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации БСМП №1, ассистент кафедры ОмГМУ, кандидат медицинских наук Максимишин Сергей Валентинович", — говорится в сообщении.

Максмишин работал в больнице скорой медицинской помощи №1 с 1992 года. Как отметили в больнице, под его руководством в учреждении создавались методики по лечению пациентов с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии. Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский выразил соболезнования родным и близким Максимишина.

Навальный был госпитализирован 20 августа после экстренной посадки его самолета на пути из Томска в Москву. Врачи скорой помощи ввели оппозиционеру антидот и доставили в больницу №1. Российские медики диагностировали резкое понижение уровня сахара в крови, которое было вызвано нарушением обмена веществ. Через два дня Навального доставили в берлинскую клинику Charite, где он пришел в себя.

The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили расследование, согласно которому Навальный с большой степенью вероятности был отравлен агентами ФСБ.

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