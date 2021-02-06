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«Пускай салон вернет мои деньги!»

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  • 6.02.2021, 11:25
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«Пускай салон вернет мои деньги!»

Минчанин приобрел Opel в автохаусе, а он оказался «как бы» в розыске.

Недавно в редакцию av.by обратился минчанин Роман. Мужчина купил Opel Insignia 2011 года выпуска, который на первый взгляд выглядел «чистым»: в базах ГИБДД РФ и МВД РБ не числился. И только при постановке на учет в ГАИ новоиспеченного владельца ошарашили новостью — автомобиль в розыске. Рассказываем, как так вышло.

Тамбовский Opel нам не товарищ

Почти год назад — 10 марта 2020-го — Роман приобрел Opel Insignia 2011 года выпуска в ООО «Авалон Авто». Столичный автохаус работает так же, как и десятки подобных организаций, реализуя на своей площадке подержанные машины. Среди них нашему герою приглянулся немецкий седан со вполне адекватным на тот момент ценником — 9 300 долларов.

— Я целенаправленно искал себе такой автомобиль. Этот Opel понравился мне во время осмотра. В общем, производил хорошее впечатление. Мы договорились с «Авалон Авто» о сделке, составили счет-справку, и я, как водится, сразу же поехал ставить машину на учет.

Уже 14 марта мужчина отправился оформлять автомобиль в МРО ГАИ в Озерце, а в 16:00 того же дня вновь подъехал туда же за номерами. Дождавшись своей очереди, Роман, как и другие владельцы, направился к окошку, из которого ему и сообщили неприятную новость: «Ваша машина в розыске».

— Меня попросили остаться, после чего вызвали следственно-оперативную группу. Они уведомили о том, что нужно изымать автомобиль. Вместе с сотрудником милиции мы поехали в районный отдел, где меня опросили, забрав документы, — вспоминает минчанин. — Тогда я впервые после покупки позвонил в «Авалон Авто», объяснив, что есть проблема с постановкой «Опеля» на учет. Они сослались на ошибку и приехали в райотдел в составе директора, зама и менеджера. Тогда же вместе с работниками милиции пробили VIN-номер по базам и подтвердили, что там автомобиль не числится.

При этом Роман узнал номер оперативника, который ведет расследование. Оказалось, что машина находится в розыске (причем не по номеру кузова, а по номеру двигателя) по уголовному делу в Тамбовской области России аж с 2018 года.

— Далее была проведена экспертиза, которая удостоверила: VIN-номер не вварен, а нанесен заводом-изготовителем. Затем милиция сделала запрос, обратившись в «РМ-Маркет», а там подтвердили: данный мотор устанавливался на автомобиль на заводе.

По словам владельца, на протяжении всего процесса работники автохауса убеждали его в том, что ситуация должна разрешиться, а все происходящее вокруг Opel Insignia — это не более чем ошибка.

— В «Авалон Авто» мне предложили вариант, при котором я с их юридической помощью подаю в суд на признание за собой права собственности на «Инсигнию». Первое заседание прошло 10 сентября, где мы присутствовали вместе с автохаусом. Тогда судья показала факс из ГАИ, которая в свою очередь пояснила, мол, с автомобиля сняты все ограничения — можно заниматься постановкой на учет. При этом судья уточнила, что если проблема не решится, то будет назначено следующее заседание.

Однако во время визита в ГАИ Роману сообщили прямо противоположную информацию: раз авто в розыске, поставить его на учет не представляется возможным.

— На следующем заседании судья сказала, что у меня неоднозначный случай, поэтому нужно обращаться с исковым заявлением. Она назначила третье заседание, правда, на него представители «Авалон Авто» не явились. Для искового заявления о признании права собственности требовалось заплатить, кажется, 5% от стоимости машины, а это было уже накладно.

— К данному моменту диалог с автоплощадкой разладился — выходили на связь они очень плохо. В итоге не без помощи сотрудников ГАИ мы сошлись на следующем: подаем исковое заявление о признании права собственности, но мне требовалось подписать бумагу о том, что в суде интересы будет представлять их юрист. Об этом мы договорились, однако контактировать они со мной перестали.

Как отмечает Роман, во время последнего конструктивного диалога между ним и автохаусом не обошлось без составления гарантийного письма, согласно которому площадка обязуется вернуть все средства, внесенные за машину, если она не окажется поставлена на учет до 31.12.2020.

— Сроки уже прошли, «Авалон Авто» не выходил на связь. Ничего не оставалось, кроме как обратиться в общество защиты прав потребителей, где мне помогли оформить претензию, на которую автохаус ответил. В бумаге они указали, что продали автомобиль без каких-либо обременений, хотя в розыске машина висит с 2018 года. Это подтверждается документами из Тамбовской области, — не скрывает возмущения Роман.

— Мне так до конца и не ясно, почему автоплощадка не вернула мне деньги и не разбирается с предыдущим владельцем, который с 2018-го пользовался этим Opel Insignia, — резюмирует свой рассказ минчанин. — В обществе защиты прав потребителей меня заверяют, что шансы выиграть дело высокие. Буду бороться!

Автохаус: «Такая ситуация у нас впервые!»

Тем временем в ООО «Авалон Авто» нам пояснили, что сами не понимают, как эта ситуация могла произойти.

— На момент постановки машины на комиссию она в розыске не находилась. Там был автомобиль с другой буквой в VIN-номере кузова: у него вместо B латинская D! Именно данный факт и вызвал подозрения у сотрудников ГАИ. На сегодня в розыске по базам ни один, ни второй экземпляр не числится. На машину Романа наложен запрет регистрационных действий из-за карточки стоп-учета, по которой отправлен запрос в Россию. Из РФ никаких документов, подтверждающих розыск, не поступало. В базе Интерпола автомобиля нет, — утверждают в организации.

— На текущий период Следственный комитет ждет ответа из Российской Федерации с подтверждением, действительно ли машина находится в розыске. Как только такая бумага придет, данную стоп-карточку ГАИ сможет снять, — убеждены в автохаусе. — Мы считаем, что никаких реальных ограничений для постановки автомобиля на учет нет. Они возникли ошибочно. Если понадобится, свою позицию будем отстаивать в суде, так как мы продали покупателю Opel Insignia без каких-либо обременений.

Что говорят в ГАИ?

Мы обратились в пресс-службу ГАИ с двумя вопросами: «Как так может быть, что один и тот же автомобиль находится в розыске по уголовному делу из Тамбовской области РФ, а в двух государственных базах его нет? Есть ли основания полагать, что база МВД Беларуси неполная?»

В пресс-службе на наш запрос отреагировали оперативно. Однако уточнили, что по данному факту уже проводилась проверка, в ходе которой было установлено: данное транспортное средство действительно находится в угоне. В связи с этим правоохранители придерживаются позиции, которую отразили в официальном письме на имя владельца Opel Insignia: автомобиль не может быть поставлен на учет, пока находится в розыске!

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