Найдены авто, которые белорус может купить за $500 и ездить на них 6.02.2021, 12:25

Иллюстрационное фото

Выбор предложений не так уж велик.

Журналисты tut.by выбрали авто для тех, кто очень хочет ездить на своем авто, но имеет для покупки совсем мало средств.

Пожалуй, не будем акцентировать внимание на пробеге, потому что в автомобиле за такую сумму этот показатель не имеет никакого практического значения. А вот описания продавца иногда дорогого стоят. И сразу закладываем необходимость что-то где-то подварить. Поэтому наши 500 долларов весьма условны. Тут уж как повезет. Кстати, за многие такие автомобили не нужно будет платить транспортный налог.

Honda Civic — это всегда стильно-модно-молодежно, даже если сама «молодая была немолода». 1990 год выпуска явно оставил мало шансов кузову, но 1,6-литровый бензиновый мотор должен быть по-прежнему бодр и еще даст прикурить нынешним «бюджетникам». В остальном: «Тормоза хорошие, печка дует хорошо, водительское сиденье порвано по краю, коррозия присутствует кузова, мотор подъедает масло, продаю за ненадобностью, так как есть другой авто».

Не могли мы пройти мимо экзотики — Honda Integra 1986 года выпуска. По словам продавца «машина на ходу, все горит, все работает». Ах, а какие здесь убирающиеся фары! На роль редкого янгтаймера автомобиль подойдет, но попробуйте на рынке подойти к продавцу запчастей с вопросом: «А есть переднее крыло на Honda Integra первого поколения»?

Opel Omega A — все еще большой и комфортный седан, но со слишком слабым кузовом. Зато у этого экземпляра установлено газовое оборудование. Продавец обращает внимание, что автомобиль подается без аккумулятора. Оно и понятно — новая батарея стоит чуть меньше всего автомобиля. Даже по фото видно, что низ дверей и пороги уже гнилые. Поэтому — переварка.

Вот вам еще немного заднего привода. Ford Sierra 1990 года с турбодизелем под капотом. Продавец пишет, что заварен задний дифференциал, то есть это едва ли не готовый дрифт-кар. Правда, не уточняется, как дрифтить, если под капотом 75 дизельных «лошадок». Впрочем, на голом льду и этого хватит. В подарок продавец обещает незаваренный дифференциал: «Мотор перебран, заменены кольца, вкладыши и ТНВД. Днище полностью переварено, в остальном из нюансов по кузову, это царапины на капоте. На зимней резине. Дифференциал заварен, но если нужно есть не заваренный в подарок. Торг уместен». Надо брать, пока снег лежит.

Дизель, да еще и кузов «универсал». И неважно, что «француз». Peugeot 405 в целом заслужил репутацию довольно надежного автомобиля. А таких подвесок, как у него, и сейчас сложно отыскать. Машина 1995 года выпуска с явными проблемами по кузову — даже на фото заметно, что его словно красили кисточкой на улице. Продавец в описании лаконичен — «на ходу».

За такие же деньги можно купить еще условно «живой» седан когда-то бизнес-класса Peugeot 605 1991 года выпуска. А с дизелем 2,1 литра — это вообще находка. Продавец утверждает, что это «хороший, живой пыж. Сел и поехал. По подвеске все хорошо. По двигателю тоже. Проблемы по кузову, а именно пороги и покраска. Машина не на мне, но номер хозяина есть и возможность переоформить тоже. Срочно!!!».

1998 год за 450 долларов — находка, даже если это Fiat. Потому что нет «фиатов» с «живым» кузовом. Вот и у этого экземпляра нужно переваривать пороги и днище. «На ходу каждый день. Экономичный авто. Технически в хорошем состоянии. Мотор масло не ест, работает хорошо, подвеска тоже в нормальном состоянии. По электрике все работает, печка дует отлично. Передние электро-стеклоподъемники, г/у, центральный замок, микро лифт сидений. Нюансы по кузову (пороги, днище) нужно варить. Без торга вообще».

Volkswagen Jetta с мотором 1,8 литра — это целых 90 л.с. По меркам 1991 года — пуля. Но если соберетесь такую покупать, то нужно быть немного электриком. «Полностью переварена, рабочий ручной люк, не бита. Требуется поиск искры. С двигателем все в порядке, карбюратор, стоит хорошая летняя резина 14 диаметра. Нюансы по реле, и проводке».

Mitsubishi Colt 1993 года выпуска в принципе довольно надежный автомобиль, если только у него сохранился кузов. Но нет. Продавец пишет все, как есть. «По ходовой отличное состояние, мотор работает хорошо, едет бодро, расход около 5−6 литров, подвеска не стучит, гидроусилитель работает, салон аккуратный, печка греет, АКБ практически новый. Зимние шины, по кузову пороги под замену и жуки по кузову. Днище в хорошем состоянии. Авто каждый день в движении. Идеальный вариант первого автомобиля. Вчера сняли на транзитные номера для продажи».

А вот еще один Mitsubishi, но купе Eclipse. Правда, это не совсем автомобиль. Скорее, кузов. Осталось добавить двигатель, коробку передач, сиденья и все остальное, что должно быть у автомобиля. Зато есть уже вваренный каркас безопасности. Можно строить дрифт-кар.

Nissan Prairie, между прочим, знаковый автомобиль своего времени. Он предвосхитил эпоху популярного сейчас класса компакт-вэнов. А сейчас с виду бодрый экземпляр можно купить всего за 500 долларов. Столько просят за автомобиль 1991 года выпуска с двухлитровым бензиновым двигателем. По словам продавца машина находится «на полном ходу».

За те же 500 долларов можно окунуться в атмосферу Советского Союза и купить Москвич-412. Перекрасить его в кислотный цвет и сойти за хипстера. При этом продавец уверяет, что машина в полном порядке: «Авто на ходу, без вложений, сел, переоформил и поехал, за авто не стыдно, реальному покупателю з/ч в подарок.)) + торг».

Volvo 240 — едва ли не более редкий автомобиль, чем Honda Integra. При этом кузов «шведа» куда более выносливый и крепкий, даже на автомобиле 1987 года выпуска. Вот и продавец пишет, что «кузов живой, гнили нету, есть пару рыжиков, не знаю какую информацию тут написать, так что звоните, спрашивайте, отвечу как маме».

За все те же 500 долларов можно стать обладателем ЛуАЗ 1986 года выпуска. Продавец пишет, что есть нюансы по кузову, но кого это волнует, если на ЛуАЗе можно проехать там, где и пешком-то не каждый пройдет. Правда, к этому экземпляру придется докупить еще и аккумулятор.

Вряд ли можно за 500 долларов найти что-то более эксклюзивное. Поэтому надо просто ехать и брать. За такие деньги даже приличный квадроцикл не купишь, не то что пляжный багги. Жаль, владелец ничего не рассказал о технической составляющей.

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