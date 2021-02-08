В Минске задержали журналистов Любовь Луневу и Дмитрия Солтана

В Минске задержали журналистов Любовь Луневу и Дмитрия Солтана2
- 8.02.2021, 23:16
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Журналисты «Белсата» находятся на Окрестина.
Журналисты «Белсата» Любовь Лунева и Дмитрий Солтан на Окрестина. Журналистов задержали, когда они работали с камерой в Минске возле филармонии.
Сегодня днем журналисты «Белсата» Любовь Лунева и Дмитрий Солтан перестали выходить на связь. Позже стало известно, что журналистов задержали. По предварительной информации, задерживали наших коллег работники Советского РУВД.