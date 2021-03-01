В прошедшую зиму в Беларуси зафиксировано почти 80 температурных рекордов 2 1.03.2021, 9:21

Прошедший зимний сезон был холоднее предыдущего.

Зимой-2020/21 на белорусских метеостанциях зафиксировано 36 рекордов холода и 43 рекорда тепла, пишет сайт naviny.by.

Как свидетельствует проведенный сравнительный анализ оперативных и архивных данных на погодном ресурсе meteoinfo.by, новые абсолютные минимумы регистрировались 16—19 января, 7 и 19 февраля, новые абсолютные максимумы — 31 декабря, 1, 23—25 января, 22, 25 и 26 февраля. Последние рекорды зимы отмечены в Могилеве (12,3 против 12,1 градуса тепла 25 февраля 1990 года), Нарочи (7,1 против 6,5 градуса тепла 26 февраля 2008 года) и Мстиславле (6,8 против 5 градусов выше нуля 26 февраля 2015 года).

Прошедший зимний сезон был холоднее предыдущего, когда за весь период инструментальных метеонаблюдений климатическая зима не наступила. Только в феврале 2020 года было зарегистрировано 188 температурных рекордов, а среднемесячная температура составила от 0 до 3 градусов тепла, что на 5—7 градусов выше климатической нормы.

Итоги февраля 2021 года Белгидромет подведет в марте. В декабре 2020 года средняя температура составила от минус 2 до плюс 1 градуса против 1—3 градусов тепла в декабре 2019-го, в январе 2021 года — от минус 2 до минус 5,5 градуса против 0 — плюс 2 градусов в январе 2020-го.

Зимой-2019/20 было 29 дней с температурными рекордами, зимой-2020/21 — 14.

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