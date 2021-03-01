Обеспокоенность ученых провалами «конца света» растет 2 1.03.2021, 11:39

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Уже несколько лет различные экспедиции экспертов изучают это явление на Ямале.

Обнаружение больших круглых дыр, напоминающих кратеры, на полуострове Ямал (северо-запад Сибири, Россия), вызвало большой интерес в научных кругах в 2014 году. В свою очередь, немногочисленные жители этого региона, у которых был шанс понаблюдать за этим феноменом, называют их не иначе как «провалы конца света», пишет La Vanguardia (перевод — inosmi.ru).

Таяние вечной мерзлоты, связанное, вероятно, с климатическими изменениями, также является одной из причин образования этих уникальных кратеров.

Команда специалистов под руководством Василия Богоявленского из Российской академии наук в феврале 2021 года опубликовала в научном журнале «Geoscience» результаты последних исследований этого явления. Название статьи говорит само за себя: «Новый катастрофический взрыв газа и гигантский кратер на полуострове Ямал в 2020 году: итоги экспедиции и обработки данных».

В этой статье авторы сообщают новые детали об образовании и структуре кратеров на Ямале и, благодаря использованию дронов, представляют первую цифровую 3D-модель одного из них, так называемого кратера С17, образовавшегося в период с 15 мая по девятое июня 2020 года.

Команда под руководством Василия Богоявленского описала конкретный кратер, а также высказала свою обеспокоенность заметным ростом количества таких взрывов в последние годы. Команда напоминает, что при этих взрывах в атмосферу поступает значительное количество метана, который, в свою очередь, оказывает самое значительное влияние на формирование парникового эффекта из известных соединений.

Другими словами, дыры на Ямале не просто вызывают интерес и представляют собой угрозу местного масштаба, они могут оказать отрицательное влияние на климатические изменения, как и весь процесс таяния вечной мерзлоты в целом. Дело в том, что при таянии вечной мерзлоты в атмосферу поступают парниковые газы, ранее хранившиеся в недрах земли.

29 января на новостном сайте The Siberian Times появилась статья, в которой представили результаты исследования С17 и напомнили, что, по данным специалистов Института проблем нефти и газа РАН, существует еще более семи тысяч холмов, под которыми формируются такие резервуары с метаном, которые также могут взорваться. «Ученые призывают немедленно усилить наблюдение за потенциально взрывоопасными курганами вечной мерзлоты», — так озаглавлена статья The Siberian Times, в ней отражается беспокойство команд ученых, вроде команды Богоявленского.

Площадь полуострова Ямал — 120 тысяч квадратных километров, в этой области располагаются крупнейшие на планете запасы метана.

Ученые объясняют, что первый подобный крупный взрыв произошел осенью 2013 года, с тех пор на Ямале и прилежащих территориях Восточной Сибири зарегистрировано около 20 таких инцидентов.

Последний из них — образование кратера С17 глубиной 35 метров летом 2020 года.

Сегодня этот провал можно частично рассмотреть с воздуха. Причиной его образования стал взрыв и последующий выход наружу большого количества метана. «В первые 30 дней объем выбрасываемого газа варьировался от трех тысяч кубометров до 500 кубометров в день. Всего около 300 тысяч кубометров газа или поступило в атмосферу, или сгорело во время взрыва», — объясняют специалисты в опубликованной в Geosciences статье.

«По данным цифровой 3D-модели диаметр кратера составляет около 25 метров, размеры эллиптического отверстия — около 15х18 метров. Подземная полость в ледяной толще составляет около 13-15 метров в ширину, её длина в направлении пещер составляет более 60 метров. В целом, общий объем подземной полости составляет около десяти тысяч кубометров, из них семь с половиной тысяч кубометров — во льду», — сообщают авторы исследования.

Ученые подтверждают, что эти взрывы, регистрирующиеся как на суше, так и под водой в озерах и реках полуострова Ямал, вызваны накоплением метана в оттаивающих полостях вечной мерзлоты, в том числе во льду под землей.

Несмотря на научную ценность результатов изучения С17, ученые напоминают, что нужно провести ещё много исследований, чтобы определить масштабы этого явления в отношении мирового баланса выбросов в атмосферу парниковых газов, а также его влияние на изменение климата.

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