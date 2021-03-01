Адвокаты Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой обжаловали приговор журналисткам 1 1.03.2021, 12:11

Фото: «Наша Ніва»

Основные тезисы защиты.

В пятницу, 26 февраля, адвокаты журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой подали апелляционную жалобу на приговор девушкам в Минский городской суд.

Основные тезисы защиты озвучил адвокат Екатерины Андреевой Сергей Зикрацкий.

События 15 ноября 2020 года вообще нельзя назвать действиями, грубо нарушающими общественный порядок. Международно-правовые нормы гарантируют гражданам право на мирные собрания. И 15 ноября граждане реализовывали свое право, считают адвокаты.

Защита полагает, что судом не выявлены факты неповиновения законным требованиям представителей власти, а это – необходимое условие для привлечения к ответственности по этой статье. В приговоре указано, что оно было. Также в суде не было доказательств, что именно действия участников протестной акции повлекли нарушение работы общественного транспорта.

Зикрацкий не сказал, что будут делать адвокаты, если апелляцию не удовлетворят, но заверил, что горизонт защиты журналисток заходит далеко за пределы рассмотрения дела в Минском городском суде.

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября за стрим, во время которого показали жесткий разгон акции памяти Романа Бондаренко и разрушение силовиками народного мемориала на площади Перемен. Сначала на девушек составили административные протоколы по ст. 23.34 и 23.4 КоАП: их обвинили в том, что они якобы принимали участие в несанкционированной акции протеста и не подчинялись при этом милиции. 17 ноября суд Октябрьского района наказал журналисток за профессиональную деятельность 7 сутками административного ареста. В постановлении отмечалось, что состава преступления в их действиях нет.

20 ноября им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Для девушек избрали меру пресечения в виде ареста, они были этапированы в жодинскую тюрьму. Там их держали в разных камерах.

Суд Фрунзенского района Минска наказал журналисток двумя годами лишения свободы.

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