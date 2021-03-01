«Огромное давление на власти сохранится, его чувствуют и чиновники, и силовики» 1 1.03.2021, 12:55

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Фото: «Наша Ніва»

Белорусский народ не допустит превращение страны в failedstate.

Где Беларусь будет брать деньги в 2021 году, а главное, кто их будет давать? Ведь, как показывает опыт последних десятилетий, главное ноу-хау белорусской экономической модели — получение кредитов. Своим мнением по этому поводу с газетой «Белорусы и рынок» поделился председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

— В прошлом году произошел спад белорусской экономики, разогналась инфляция, увеличилось количество убыточных предприятий. Но коллапса экономики в ближайшее время опасаться не стоит, у нее есть еще ресурсы для функционирования. Однако можно говорить о тенденции, которая прослеживается уже добрый десяток лет: неуклонное ухудшение результатов работы экономики, отсутствие здорового роста, достаточного объема инвестиций, конкурентной среды. Мы не видим никаких перспектив, поскольку никаких мер, которые могли бы исправить эту ситуацию, государство не предпринимало и, судя по выступлению Александра Лукашенко на ВНС, предпринимать не собирается. Нужно принять целый ряд решений для улучшения обстановки, но они не принимаются, все идет по накатанной, по принципу «день простоять и ночь продержаться».

В очередной раз белорусские власти обращаются за помощью к России. В сентябре было объявлено, что Беларусь получит 1,5 млрд долларов кредита, но наблюдатели сошлись во мнении, что это лишь на несколько месяцев оттягивает неизбежный дефолт. Сейчас идет речь о том, чтобы просить у России 3–3,5 млрд долларов. Трудно прогнозировать, чем закончится ближайшая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. По моему мнению, Россия не откажет Александру Лукашенко в помощи и поддержке, это сейчас не в интересах России. Сейчас она заинтересована поддержать Лукашенко, что и показала в сентябре прошлого года.

Но, с другой стороны, три миллиарда Лукашенко никто не даст. Первая причина: у России сейчас у самой не блестящее экономическое положение. Недавно Владимир Путин сообщил о сокращении доходов россиян и признал, что это могло быть причиной массовых протестных акций, которые прошли по всей России: «Во всех странах мира, в том числе у нас, у людей накапливается усталость, раздражение, возникает недовольство в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, уровню доходов». Совершенно очевидно: чтобы сбить волну протестов, он должен улучшить материальное положение в первую очередь россиян, а не жителей Беларуси.

Кроме того, есть причина, которую я считаю даже более важной. Сейчас Россия не заинтересована брать на полное довольствие белорусские власти, которые уже полностью обанкротились, в том числе со своей экономической политикой. Но Россия заинтересована держать Беларусь на коротком поводке, то есть и умереть не дать, и не допустить экономического роста на основе своих финансовых вливаний, но не потому, что этот рост будет нездоровым. Как кошка с мышью играет, не убивая ее, а держа в придушенном состоянии, так и экономику Беларуси будут держать в придушенном состоянии. В России уже понимают: дай белорусской экономике возможность поднять голову, как тут же начнутся игры в «многовекторность», пойдут привычные действия по заигрыванию с Западом, торги и угрозы «уйти в Европу».

Россия извлекла уроки и предоставит небольшую и недостаточную помощь, возможно 1—1,5 млрд долларов. Денег дадут, но никак не три миллиарда, и белорусскую экономику и всю систему, выстроенную за десятилетия, это никак не спасет. Эта сумма не удовлетворит запросы белорусских властей.

Зависимость Беларуси от России значительно возрастет. Хотя сейчас экономика Беларуси и самодостаточна, но тенденция такова, что чем дальше, тем больше Беларусь будет превращаться в failedstate. Мы это видим и по отношению к бизнесу, и по тем угрозам, которые прозвучали на Всебелорусском народном собрании. Если ничего не изменится, Беларусь станет неким подобием ДНР и ЛНР, которые не имеют собственной международной субъектности и полностью зависят от российского финансирования.

Но не стоит забывать о том, что в стране есть еще один субъект политики — белорусский народ, который очень мощно заявил о себе и своих претензиях к властям. Ведь даже теперь со стороны белорусского гражданского общества идет давление на власть, подавляющее большинство населения не согласно с тем, что сейчас происходит в стране, и требует перемен. Уже не так важно, продолжатся ли весной массовые акции протеста. Огромное давление на власти сохранится, его чувствуют и чиновники, и силовики, и не думаю, что белорусский народ допустит превращение страны в failedstate.

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