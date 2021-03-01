1 марта 1566 года вступил в силу второй Статут ВКЛ 3 1.03.2021, 17:04

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Статут долгое время служил примером и образцом систематизации законодательства.

С 1529 года в ВКЛ действовал Основной закон — Статут. Однако довольно скоро жизнь показала, что он нуждается в доработке. И вот в ноябре 1551 года была создана Статутная комиссия из 5 католиков и 5 православных, передает «Еврорадио».

Возглавил её епископ Ян Домановский (католик), которого сменил канцлер Николай Радзивилл Чёрный (кальвинист). Из-за споров по ряду статей Статут был утверждён королем Жигимонтом II Августом только в 1566-м.

Второй Статут был значительно больше первого. Он состоял из 367 статей в 14 разделах. Первые три раздела — государственное право, 4-й — суд и судебный процесс, 5-й и 6-й — семейное право, 7-й — гражданское право, 8-й — о завещаниях, 9-й — о земельных спорах, 10-й — о лесах и водах, 11–14-й — уголовное право.

В Статут вошли три привилея. Привилей 1563 года, чтобы не допустить религиозной войны, установил равноправие католической и православной шляхты. Привилей 1564-го оформил создание независимых от администрации шляхетских судов. Привилей 1565-го оформил деятельность поветовых сеймиков шляхты.

Главные принципы Статута: суверенитет государства, ограничение власти монарха, подчинённость закону всех субъектов права, включая монарха. Правда, при этом за шляхтой признавались разные льготы и преимущества. Ограничение власти монарха в одних случаях было изложено в форме клятвы князя сохранять права шляхты, в других — как прямой запрет. Например, ему запрещалось без разрешения сейма начинать войну, вводить налоги на военные нужды, издавать законы, противоречащие Статуту, лишать подданных должностей и званий. Статут установил, что новые законы можно принимать только на вальном сейме с согласия всех депутатов. Статут гарантировал сохранение всех ранее объявленных прав и привилегий шляхте.

Очень важным было то, что Статут закреплял обособленность ВКЛ от Польши и обязывал великого князя заботиться о территориальной неприкосновенности Княжества. Отдельная статья запрещала давать земли и должности иностранцам.

Главным новшеством в гражданских отношениях стало изменение в июне 1566 года первой статьи 7-го раздела Статута о праве шляхты распоряжаться землёй в полном объёме. Все землевладельцы получили полное право распоряжаться своей землёй и имениями (а не 1/3 частью, как в Статуте 1529 года).

Раздел “О тестаментах” посвящён вопросам наследования движимого и недвижимого имущества, порядка оформления завещаний.

Статут запретил брать шляхтичей под арест на основании доноса, без доказательств. Впервые установил возраст уголовной ответственности — с 14 лет. Установил, что штраф за преступления против женщин — в двойном размере.

По Статуту истец должен был сам добывать доказательства и предъявлять их суду. Адвокатами могли быть только шляхтичи, знающие законы. По имущественным искам адвокатами могли быть только подданные великого князя, по тяжким уголовным преступлениям адвокатом мог быть иностранец. Статут ввёл нормы по охране лесов, рек и озёр, животных и птиц, даже пчёл.

Статут долгое время служил примером и образцом систематизации законодательства. Многие его положения опережали своё время. Не удивительно, что его переводили на латынь, польский, немецкий, русский языки.

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