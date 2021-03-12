Ученые выяснили, что случилось с Великим океаном, который когда-то покрывал всю Землю 12.03.2021, 11:38

1,478

Открытие совершили в Гарвардском университете.

Ученые Гарвардского университета в США доказали, что Земля в прошлом, до возникновения жизни, представляла собой почти полностью покрытую океаном планету, однако со временем огромные объемы воды были поглощены мантией. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале AGU Advances.

Считается, что большая часть воды, находящейся глубоко под землей, существует в форме соединений гидроксильной группы, состоящих из атомов кислорода и водорода. В частности, вода хранится в двух типах вулканического минерала оливина, находящихся под высоким давлением: вадслеите и рингвудите.

Ученые собрали все доступные данные по физике минералов и количественно определили водоудерживающую способность вадслеита и рингвудита в широком диапазоне температур. Ученые выяснили, что чем больше температура, тем меньше воды способны вмещать в себя минералы. Поскольку недра ранней Земли были горячее, мантия поглощала меньше воды, но по мере остывания она становилась более емкой. В настоящее время она способна хранить воду в количестве, превышающем массу Мирового океана в 1,86-4,41 раза.

Это согласуется с данными, полученными при анализе изотопов кислорода, согласно которым на Земле 3,2 миллиарда лет назад было намного меньше суши, чем сегодня и планета представляла собой своеобразный водный мир.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».