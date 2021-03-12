Мечты о «Мотовело» 1 Константин Скуратович

12.03.2021, 16:21

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Константин Скуратович

Вместо завода образовалась «площадка».

Александр Лукашенко в очередной раз посетил «Мотовело», в очередной раз изучил ситуацию на этой, как сейчас говорится, площадке, и рассказал о способах, которые позволят возродить жизнь на ней.

Впрочем, о какой площадке идет речь? Тридцать лет назад на этой площадке был, без всяких преувеличений, большой завод, а по белорусским меркам – огромный. В 1989 году на «Мотовело» произвели 850.000 «взрослых» велосипедов. С учетом «детских» объем производства достигал магического для статистики показателя, близкого к 1.000.000 велосипедов в год. К этому миллиону можно было добавлять еще 230 тыс. мотоциклов.

Огромный завод для огромного рынка, ощущение перспективы у заводчан, уверенность экономических властей Беларуси в том, что все это будет вечным и никуда не денется. Но однажды деньги закончились, и вместо золота на дне осталась засыхающая грязь. Пока к «Мотовелозаводу» примерялись различные методы управления им, от «народной приватизации» до повторного огосударствления, продажи его в качестве «производственного комплекса» стороннему инвестору с последующей его экспроприацией, посадки хозяина на огромный тюремный срок, завод деградировал, банкротился и превращался в площадку – в tabularasa, в чистую доску, на которой можно написать все, что захочется.

В 1946 году на этой площадке был запущен в эксплуатацию первый цех завода, который через год наладил серийное производство велосипедов, дело пошло быстро, масштабно и выгодно. А через 50 лет попытка перестроить старое на новый лад не получилась. В итоге на месте завода образовалась некая территория, о которой ныне хлопочет Лукашенко.

Осмотрев площадку для будущего производства, он заявил окружающим: «Так жить нельзя. И вы так жить не будете». Он имел в виду обещание решительно улучшить условия производства для будущих создателей новой мотовелотехники. По его мнению, само по себе это не произойдет. А все надо делать по-государственному, по-народному, по-хозяйски подойти к этой территории. Только так увидишь «золото на ее дне». Эльдорадо вроде есть, дно есть, золота нет. Поэтому, по мнению главного по экономике в Беларуси, чтобы намыть «золота», на «площадке» должно быть организовано высокотехнологическое производство, ориентированное, в том числе, и на экспорт.

Если пофантазировать, то можно увидеть, с каким нетерпением внешние рынки ожидают серийного завоза высокотехнологичных белорусских двухколесных транспортных средств. Что сделать для успешной реализации этой версии? Вот и ответ: «В этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке, мотовелозавод останется таким же брендом для белорусов, как когда-то был. Мы должны все сделать, чтобы получить хорошее производство».

Предполагается расширить линейку продукции, включая производство электромобилей, этот наиболее экологический вид транспорта, – и проблем со сбытом, видимо, не будет. Все просто. На самом же деле из этой простоты возникает настоящая головоломка. Например, какой же объем производства должен иметь обновленный мотовелозавод? Очевидно, что он не осилит былые советские масштабы: рынка для миллиона пусть даже современных велосипедов и сотни тысяч мотоциклов на данный момент нет. В течение 30 лет предприятие решало множество проблем, и между делом упустило свою рыночную нишу, которую заняли их конкуренты.

А ведь предстоит начинать с нуля, поскольку еще в 2018 году ОАО «Мотовело» было признано банкротом, была также запланирована продажа его участка в Минске. Новое и перспективное производство предполагалось разместить в китайско-индустриальном парке «Великий камень», функционирующем в режиме свободной экономической зоны.

Видимо, выгодно продать земельный участок завода крупному спекулянту не получилось, поэтому решили раздробить его, разделить между различными субъектами, обеспечив льготами, которыми наделяются СЭЗы. Это, прежде всего, финансовые льготы. Пользуясь ими прошедший санацию завод, по мнению властей, утвердит себя лидером велосипедного и мотоциклетным регионального рынка и станет крупным его экспортером. Едва ли не монополистом в традиционной для него нише подобных транспортных средств. Эту задачу станут решать в течение наступившей пятилетки. Будут еще долго гнать велосипед, как гнали его 20 и 30 лет подряд.

Спешить некуда. Если оценивать планы и планирование экономии в Беларуси, то для этого подходит такое сравнение. В прежние времена запланированные пятилетки объявлялись обязательными для досрочного выполнения и перевыполнения. При Сталине, например, пятилетки выполнялись за четыре, и даже за три года. При Лукашенко стало привычным, что ни один из его планов в срок не выполняется, большинство из них вообще не выполняются, а в отдельных случаях отдельные планы демонстрируют свою невыполнимость еще на стадии обсуждения.

Константин Скуратович, «Наше мнение»

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