Украинские журналисты показали крымскую резиденцию кума Путина 2 15.03.2021, 11:47

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Съемка проводилась с дрона.

Журналистам удалось снять с дрона резиденцию, расположенную между двумя крымскими городками – Симеизом и Алупкой на Южном берегу полуострова, которую связывают с пророссийским политиком из Украины Виктором Медведчуком, сообщают «Крым.Реалии».

Дрон подняли с берега, граничащего с данным имением. На видео – водные горки и пляж, а на спутниковых снимках видно бассейн, вертолетную площадку и большой сад.

В июле 2012 года президенты Украины и России встречались в Крыму. Пообщавшись с Виктором Януковичем, Владимир Путин посетил кумовьев – Виктора Медведчука и Оксану Марченко. Встречу в имении на Южном берегу полуострова снимали российские пропагандисты.

В 2018 году российское издание «Примечания» писало, что в генплане Ялты имение указано как «дворец Медведчука». Страница, на которой это обнаружили, теперь недоступна. На картах Google главное здание белого цвета обозначено как «Вилла «Медведчук».

Как рассказала главный редактор Центра журналистских расследований Валентина Самар, раньше все это было территорией противотуберкулезного санатория: «Санаторий имени Баранова достался в аренду футбольному клубу «Динамо Киев», который планировал разместить там свою оздоровительную базу. Эта же земля и расположенная на ней недвижимость перешли в аренду инвестиционной компании «Спорт-тур». Цепочка собственников «Спорт-тура» была небольшой: всего лишь две киевских компании, одна лондонская, три кипрских. И в конце этой цепочки на тот момент мы увидели господина Медведчука».

У резиденции также есть выход на пляж, огороженный бетонными заборами в стиле крымских скал. Валентина Самар объясняет, что до аннексии Крыма фирма, связанная с Медведчуком, построила и оформила в собственность пирсы. Позже на этом основании купила пляж.

В декларации народного депутата Украины за 2019 год напрямую имение в 1,9 гектара и частный пляж в Симеизе не указаны. Из крымской недвижимости в декларации Медведчука есть 56 соток земли, жилой дом в 371 квадратный метр и нежилой – в 749 квадратных метров. Все это расположено в селе Оползневое. Имущество записано на Оксану Марченко.

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