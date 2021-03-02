Аваков: Информатор рассказал о причастности спецслужб Лукашенко к убийству Шеремета 3 2.03.2021, 23:14

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Павел Шеремет

Решение о том, рассекречивать ли показания информатора, будет принимать генеральный прокурор Украины.

Бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар дал показанияпо делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, информатор рассказал о роли белорусских спецслужб и назвал их мотив для устранения Шеремета.

«Он дал показания. Показания небезынтересные», - сообщил глава МВД Украины в интервью Дмитрию Гордону, которое транслировалось вечером во вторник, 2 марта.

Аваков пояснил, что решение о том, рассекречивать ли показания информатора, будет принимать генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Мы все время задаем себе вопрос «а какой мотив». И вот мы увидели мотив: белорусские спецслужбы посчитали, что он [Шеремет] является неудобным человеком», - отметил украинский министр.

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