Виктор Шендерович: Детские отмазки Путина не работают 1 20.03.2021, 16:01

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Известный писатель-сатирик прокомментировал ответ правителя РФ на реплику Байдена.

Напомним, президент США Джо Байден на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил: «Ага, да». На следующий день Путин парировал (непереводимой на английский язык) детской поговоркой «Кто как обзывается, тот так и называется», пишет «Салідарнасць».

— Ну Путин, надо сказать, знатный американист, — отмечает в интервью на Эхе Москвы известный российский писатель-сатирик Виктор Шендерович. — Но я что-то не припомню по поводу «кто так обзывается, тот сам так называется», я не припомню, чтобы американские президенты попадались на попытке заказного убийства своего политического оппонента. Президентов убивали. Знаю. Неоднократно. А вот они сами с помощью спецслужб не пытались убить и не попадались. Поэтому не работает эта дразнилка детская.

Темные страницы прошлого – тут да, они были у всех. Разница существенная в том, что Америка свои самые темные страницы вполне себе отрефлексировала. И Вьетнам отрефлексирован по полной программе. От рок-оперы «Hair» до фильмов Копполы и Форреста Гампа. Ни Афган, ни наша Чечня близко не отрефлексированы обществом так, как Америка умеет рефлексировать свои темные страницы. Не работает дразнилка. Не работает.

И ничего кроме этой детской дразнилки по сути дела, напомню, так и не отвечено на существенные очень серьезные доказательства участия Путина в попытке убийства Алексея Навального. За которое расследование этого убийства Навальный, собственно, и сидит и посажен в тюрьму тем же самым Путиным. Этого тоже не припомнить в американской истории. Поэтому не канают все эти детские отмазки дворовые. Не канают.

Было понятно, что просто отмолчаться не удастся. Что надо что-то ответить, и он ответил вполне в своем стиле, который удовлетворит то, что называется нехитрым словом «ядерный электорат» этот, с позволения сказать «глубинный народ». Вот это «гы-гы». Те, которые приходили в восторг от ответа «чтобы не выросло», «замучаются пыль глотать». Это всё. Вот это дворовое. Это «гы-гы». Это все Глеб Капустин. Это называется – срезал. Шукшинский такой персонаж. Это он срезал. Срезать-то можно, не хитрое дело. Глебу Капустину. Только не худо чего-то ответить по существу. Повторю, на прямые доказательные обвинения в попытке убийства своего главного политического оппонента.

Еще что важно – кто вступился кроме Медведева, — Кадыров. А где собственно говоря, Дерипаска, Вексельберг, Абрамович? Где элита вся? Где все эти люди?

Чего-то я не вижу желающих сильно вписываться за Владимира Владимировича. Как-то все тихонечко переваривают все, что при нем напилено, но как-то за него особенно кроме Кадырова, ну там Володин понятно, уже деваться некуда. Володин, Медведев. А те, кто чуть-чуть на свободе, чуть-чуть на свободе – те как-то не торопятся вписываться за Владимира Владимировича. Обратите внимание. Большой очереди отхлестать Байдена по щекам среди бизнес-элиты не наблюдается. Из чего делаю тихий вывод, что, наверное, они планируют каким-то образом пользоваться СВИФТом, как-то вести бизнес в мире. Приезжать в Лондоны, Женевы, Цюрихи, Майами, Нью-Йорки. У них какие-то такие планы на жизнь. У них и их семей. И они не хотят Байдена сильно оскорблять. В отличие от отморозков, которым некуда деться.

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